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Эксперт из Франции: В КР есть политическая воля по искоренению коррупции

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Бишкеке для членов рабочей группы по разработке антикоррупционной стратегии (АДС при Президенте Кыргызской Республики) прошел семинар на тему: "Цели стратегии по борьбе с коррупцией в КР и механизмы их реализации" с участием международного эксперта из Франции Мишеля Карла. Об этом сообщает пресс-служба АДС.

По данным пресс-службы, мероприятие прошло при поддержке программы Европейского Союза "Верховенство права в Кыргызской Республике - 2-я фаза".

"Открывая мероприятие, генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета при Президенте Кыргызской Республики Нурипа Муканова подчеркнула, что в борьбе с коррупцией необходимо использовать только правильные механизмы, и тогда она даст эффект.

"Коррупция – это не просто страшное явление, наносящее серьезный урон не только экономике страны, но и в первую очередь ее национальной безопасности", - сказала Нурипа Муканова.

Международный эксперт Мишель Карл отметил, что в Кыргызстане есть политическая воля по искоренению коррупции.

"Хочу отметить, что радуют сегодня три важные вещи, которые я увидел в ходе своей работы в Кыргызстане. Первое, это то, что в Кыргызстане есть политическая воля по искоренению коррупции. Второе – выбран правильный подход в разработке новой антикоррупционной стратегии, и она становится реалистичной. И третье, в разработке стратегии участвуют все заинтересованные стороны, что является важным элементом", - отметил Мишель Карл.

В рамках семинара участники ознакомились с международными стандартами и опытом Европейских стран по борьбе с коррупцией", - говорится в сообщении АДС.


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URL: https://www.vb.kg/410978
Теги:
коррупция, Франция, Бишкек, Кыргызстан
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