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В Москве открылась выставка картин бывшей секс-работницы

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- Наталья Крайнова
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В Москве открылась выставка картин художницы, бывшей секс-работницы Маруси Морковкиной. Об этом сообщило агентство Lenta.ru.

Экспозиция уже доступна к посещению. Торжественный вернисаж пройдет в пятницу, 17 декабря, в Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости.

Более десяти лет Морковкина оказывала секс-услуги. Свой опыт она решила перенести на холст. По словам художницы, искусство помогает ей избавиться от связанных с прошлым ран и боли.

Морковкина подчеркивает, что сама по себе секс-работа не вредна ни тому, кто ей занимается, ни обществу, поэтому имеет право на существование. Недопустимым она считает лишь одно - насилие, с которым нужно бороться и знать, как оно выглядит.


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URL: https://www.vb.kg/410980
Теги:
выставка, проституция, художник, Москва
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