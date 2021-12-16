Власти Москвы определяются с идеей сокращения мигрантов на ​стройках

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин назвал ориентировочные сроки сокращения числа мигрантов на стройках Москвы. По его словам, как сообщают российские СМИ, власти определятся со стратегией уменьшения задействованных на столичных объектах иностранцев в 2022 году.

К этому времени, считает министр, станет понятно, как именно будет реализовываться идеи привлечению на столичные строительные объекты россиян из ближайших регионов. Сейчас стройкомплекс отрабатывает это поручение московских властей. Тогда же можно будет судить о влиянии меньшего числа мигрантов на производственные мощности с учетом проходящей в городе реновации (обновление жилищного фонда).

В Минстрое отметили, что помогают регионам в организации строительных процессов, снятии барьеров и сохранении инвестиционно-строительного цикла. Ранее Файзуллин пояснил, что для эффективной работы на стройках без мигрантов регионам необходимо хорошо обучить новые кадры.

Напомним, что недавно мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости уменьшения количества мигрантов на возведении домов по программе реновации. По мнению градоначальника, среди районных коммунальщиков есть резерв, чтобы заменить иностранцев.

На днях вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по вопросам сокращения "теневой занятости" в 2022–2024 годах. В заседании приняли участие представители Минтруда, Минфина, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпросвещения, Роструда, а также руководства ряда российских регионов. Шла речь и о развитии в них рынка труда, восстановлении численности занятого населения до допандемических значений.

Отмечался рост числа иностранной рабочей силы, в частности, в Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях. В ходе заседания обсуждалась структура иностранной рабочей силы, а также причины незаполнения соответствующих вакансий российскими гражданами. Дано поручение проанализировать высокую численность работников, предполагаемых к увольнению, и численность иностранных граждан, осуществляющих деятельность в сфере строительства, в разрезе стран гражданской принадлежности.