Рустам Тухватшин: Мы должны быть готовы к новым эпидемиям

Эпидемия не прекращается. Проблему коронавирусной инфекции надо решать комплексно, и это относится не только к коронавирусу, немало других вирусов из года в год меняют свою генетическую структуру, любой из них может стать внезапным фактором развития другой инфекции.

-Ковид это показал, - сказал в начале беседы с корреспондентом "Вечерки" заведующий кафедрой патофизиологии КГМА, доктор медицинских наук, профессор Рустам ТУХВАТШИН. - Этот вирус был диагностирован в 2002–м, тогда он вызвал атипичную пневмонию. В 2015 году был ближневосточный респираторный синдром, вызванный вирусом ковида. SARS–COV–2 появился в 2019 году, новые формы которого распространяются сейчас.

Поэтому мы должны быть готовы к новым эпидемиям. Наши специалисты предлагали правительству, когда стало известно о вспышке ковида, создать научный информационный центр, который мог бы анализировать не только информацию по заболеваемости, которая приходит из–за рубежа. В научный центр должна стекаться вся информация о каждом жителе Кыргызстана: когда заболел, каким видом коронавируса, какие анализы, какой результат тестирования, современные методы статистики с прогнозным вариантом.

Мы предлагали также в каждом ЦСМ определить группы риска. Каждый из нас должен твердо знать, к какой группе риска он относится: по возрасту, по полу, по хроническим заболеваниям, чтобы быть в курсе, чем он рискует в плане ковида или другой инфекции.

Задача центра - индивидуальная информационная работа и с группами риска, и с отдельным человеком. Для каждого жителя Кыргызстана должна быть конкретно прописанная программа, что он должен сделать для своей безопасности: один - пройти профилактическое лечение хронических заболеваний, другой - изолироваться и т.д. Сейчас весь мир стремится к индивидуальной медицине.

Честно говоря, звучит фантастически...

- У нас небольшое население. И этот научный центр мог легко справиться. Когда–то нами уже была разработана компьютерная программа, которая вырабатывала конкретные рекомендации для каждого жителя нашей страны по СПИДу.

При этом мы забываем о собственных силах организма, которые формирует иммунитет. Часть населения переболела ковидом, причем в легкой форме, и у них выработался иммунитет, а этот научный центр может выяснить, почему у этих людей не было осложнений, тяжелой формы. Может, это зависит от питания, этнических особенностей, от места проживания и так далее. Конкретно именно для нашей страны мы должны это быстро и четко выяснить. Если информация будет находиться в компьютере, то через математическую обработку сделать это будет нетрудно.

Есть такие понятия, как резистентность и реактивность организма. Резистентность - это устойчивость организма к инфекции. То есть его барьерные механизмы, которые зависят от состояния носоглотки, кожи, защищающей от проникновения инфекции, желудочно–кишечного тракта, где есть микроорганизмы, не дающие проникнуть патологическим микробам, и так далее. Реактивность - это реакция организма на воздействие. Есть очень много средств и методов, которые повышают и реактивность, и резистентность. И научный центр, который мы предлагаем создать, должен заняться этой проблемой конкретно для нашей страны.

В этом плане у нас большие возможности. Во–первых, это природа, климат очень разнообразный - горный, степной, морской. Надо изучить, как они влияют на организм. У нас очень много различных трав, которые обладают лечебными свойствами. Препараты из этих трав вряд ли излечат от коронавируса, но добиться того, чтобы заболевание протекало в более легкой форме, чтобы укрепить с их помощью здоровье, однозначно можно и нужно.

Рустам Романович, медики советуют принимать витамин Д в качестве профилактики COVID. Что скажете?

- Они правы. Витамин Д - это показательный пример в борьбе с COVID. Есть прямая связь между витамином Д и развитием ковида. При его норме острые вирусные респираторные инфекции протекают более благоприятно и у взрослых, и у детей. В тех случаях, когда наблюдается его дефицит, страдает и врожденный, и приобретенный иммунитет, имеется очень высокий риск заболеваемости. Доказано, что при дефиците витамина Д коронавирус протекает тяжелее. 50 процентов обследованных больных с COVID в три раза чаще поступали в реанимацию, поскольку у них сильнее повреждается эпителий легких, повышается свертываемость крови и так далее.

Все наши системы - печень, сердце, дыхательная, эндокринная система и другие органны нуждаются в этом витамине. Есть четкая связь между недостатком витамина Д и развитием сердечно–сосудистых заболеваний, и наша страна в числе лидеров. При дефиците витамина Д нарушается свертываемость крови, повышается артериальное давление, возникает кальцификация сосудов. В Кыргызстане резко увеличилась онкологическая заболеваемость - рак прямой кишки, молочной железы и др. И мировая литература также показывает связь между онкозаболеваемостью и недостатком витамина Д.

Он образуется при воздействии солнца на кожу, но только утром и вечером на заходе. И, казалось бы, для кыргызстанцев это не проблема. Но, увы. Мои ученики обследовали 400 человек, и практически ни у кого не оказалось витамина Д в необходимой норме. На наш взгляд, из–за плохой экологии лучи солнечного спектра не доходят, и у нас практически не образуется этот витамин. Причем его можно получать с августа по октябрь. А в ноябре происходит резкий спад солнечного влияния, и увеличение начнется только в апреле. И, конечно, влияет и возраст. У мужчин после 50 лет, например, из–за того, что кожа становится более толстой, витамин Д не образуется. Мешает его образованию и темная кожа.

Практически все, что мы употребляем в пищу, не содержит витамина Д. Его много в диком лососе, консервированных сардинах, тунце, в грибах, причем облученных ультрафиолетовыми лучами. Но мы–то не употребляем эти продукты. В детстве очень многим давали рыбий жир. Но его легко передозировать, поэтому он сейчас не используется.

Кыргызстан, разумеется, не единственная страна, у населения которой витамина Д не хватает. Медики Европы говорят, что и там резко увеличилась заболеваемость рахитом среди детей, что свидетельствует о его нехватке в организме. В Англии за последние 10 лет, судя по научным исследованиям, уровень заболеваемости увеличился на 140 процентов. Это колоссальнейшие цифры. Одна из причин связана с тем, что детей реже видишь на спортплощадках, чаще - возле компьютера.

Австралийские ученые исследовали 773 беременных женщины. На 18 неделе они определяли у них уровень витамина Д и разделили на две группы - у кого он в норме и у кого его недостает. И потом обследовали родившихся детей через пять и десять лет. И оказалось, что у тех детей, которые внутриутробно испытывали недостаток витамина Д, в два раза чаще отмечались речевые нарушения.

Что порекомендуете, профессор?

- В качестве рекомендации хотел бы сказать, чтобы и в нашей стране проверяли наличие витамина у беременных на этом сроке и в случае недостатка рекомендовали принимать для профилактики развития врожденных пороков у новорожденных. И по возможности выделяли витамин Д беременным бесплатно.

И, конечно, мы должны исследовать, почему у жителей в нашей солнечной стране недостает этого витамина, с чем это связано. На сегодняшний день все методы профилактики и лечения того же ковида мы заимствуем у зарубежных стран. Собственных разработок на этот счет практически нет. А мы должны четко представлять, как наш человек реагирует на COVID. Вот для чего нужен научный центр, который при необходимости может подготовить страну к отражению новых эпидемий. У нас должны быть созданы национальные структуры, которые могли бы идти на шаг вперед любого заболевания.

компетентно

Самым надежным способом обеспечить достаточное поступление витамина Д в организм все–таки остается его дополнительный прием из препаратов или добавок. Но тут важно соблюдать меру. А у нас в последнее время, в том числе и из–за эпидемии COVID–19, стал широко распространен прием добавок в дозе, существенно превышающей рекомендованную профилактическую, что не несет дополнительной пользы для организма. Поэтому оптимальные дозы для приема витамина Д лучше обсудить с доктором.