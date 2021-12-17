Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 95.55 - 96.50

Страны ОДКБ укрепляют систему коллективной безопасности

203  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Проект Плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год рассмотрены в ходе специальных консультаций. Они прошли на базе Объединенного штаба ОДКБ в режиме видеоконференции.

В обсуждении, как сообщается, участвовали представители оборонных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Секретариата и Объединённого штаба ОДКБ, а также подразделений специального назначения органов внутренних дел (полиции), внутренних войск (национальной гвардии), органов безопасности и специальных служб, органов, уполномоченных сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций этих стран.

Консультации состоялись под общим руководством начальника управления Объединённого штаба ОДКБ генерал-лейтенанта Анатолия Яковлева.

С учетом предложений, поступивших от представителей заинтересованных министерств и ведомств государств-партнеров, прорабатывались мероприятия, направленные на повышение готовности сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ к выполнению задач по предназначению. Согласованы предварительные сроки, места проведения, составы привлекаемых органов управления и формирований, а также ответственные за проведение планируемых мероприятий совместной подготовки на 2023 год.

Как прокомментировал Анатолий Яковлев, обсуждение предложений и замечаний прошло плодотворно, в конструктивном ключе. "Стороны проявили взаимопонимание при обсуждении и доработке содержания проектов документов", – заявил, подводя итоги консультаций, российский военачальник.

Согласованный проект плана будет направлен в государства ОДКБ на внутригосударственное согласование.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410991
Теги:
ОДКБ, безопасность, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  