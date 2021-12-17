Страны ОДКБ укрепляют систему коллективной безопасности

Проект Плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год рассмотрены в ходе специальных консультаций. Они прошли на базе Объединенного штаба ОДКБ в режиме видеоконференции.

В обсуждении, как сообщается, участвовали представители оборонных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Секретариата и Объединённого штаба ОДКБ, а также подразделений специального назначения органов внутренних дел (полиции), внутренних войск (национальной гвардии), органов безопасности и специальных служб, органов, уполномоченных сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций этих стран.

Консультации состоялись под общим руководством начальника управления Объединённого штаба ОДКБ генерал-лейтенанта Анатолия Яковлева.

С учетом предложений, поступивших от представителей заинтересованных министерств и ведомств государств-партнеров, прорабатывались мероприятия, направленные на повышение готовности сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ к выполнению задач по предназначению. Согласованы предварительные сроки, места проведения, составы привлекаемых органов управления и формирований, а также ответственные за проведение планируемых мероприятий совместной подготовки на 2023 год.

Как прокомментировал Анатолий Яковлев, обсуждение предложений и замечаний прошло плодотворно, в конструктивном ключе. "Стороны проявили взаимопонимание при обсуждении и доработке содержания проектов документов", – заявил, подводя итоги консультаций, российский военачальник.

Согласованный проект плана будет направлен в государства ОДКБ на внутригосударственное согласование.