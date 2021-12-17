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Профессор Алекперова: Президент Алиев укрепляет свой имидж сильного лидера

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- Александр Тузов
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У президента Азербайджана Ильхама Алиева 24 декабря большой юбилей – ему исполняется 60 лет.

К этой дате президент базирующегося в Бишкеке Фонда поддержки политики тюркоязычных государств Нусрет Мамедов предоставил вниманию читателей vb.kg большую новую статью бакинского доктора философских наук, профессора Нигяр Алекперовой – заведующей кафедрой политологии и политического управления Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики.

Основная тема статьи Алекперовой – каков имидж Алиева как сильного лидера сильного государства.

Как подчеркивает Алекперова, "за годы его президентства отчетливо сформировался имидж сильного лидера сильного государства. А во время 44-дневной Освободительной Отечественной войны 2020-го года возвысился до кульминации, органично соединив, неразрывно сплавив в себе черты мудрого государственного деятеля, гениального полководца, талантливого дипломата, выдающегося политического стратега и тактика 21 века".

В процессе упрочения имиджа президента Алиева профессор Алекперова выделяет три этапа - довоенный (15 октября 2003 – 26 сентября 2020 гг.), военный (27 сентября 2020 г. – 10 ноября 2020г.) и поствоенный (11 ноября 2020 г. – по настоящее время).

К достижениям Азербайджана всех этих лет относятся:

- в 2010-м году в соответствии с отчётом Всемирного Банка Doing Business Азербайджан был признан первой страной Южного Кавказа, получившей суверенный инвестиционный рейтинг;

- в 2011 году Азербайджан был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН;

- в 2018 году в соответствии с отчётом "Глобальный конкурентности" Давосского Всемирного экономического форума Азербайджан по показателям конкурентоспособности занял в мире 35-е, среди стран СНГ 1-е место и опередил многие европейские страны; по "Индексу инклюзивного развития" 3-е место среди развивающихся стран и 1-е среди стран СНГ; по "Индексу общественного доверия политикам" определился на 20-м месте;

- в 2018 году, согласно отчету Doing Business Всемирного Банка, Азербайджан был объявлен самым лучшим реформатором в мире, в 2019 году вошел в группу лидирующих 10, а в 2020 году в топ-двадцатку стран-реформаторов;

- 15 октября 2019 года Азербайджан стал полноправным членом Комитета Поддержки развития Организации Экономического Сотрудничества и Развития. Особо значим тот факт, что на всем пространстве СНГ это первая страна, отвечающая по своим показателям всем требованиям данной организации, необходимым для решения вопроса о членстве.

- Возросшая инвестиционная привлекательность Азербайджана также свидетельствует об усилении имиджа и самой страны, и ее президента, - подчеркивает Алекперова.

Полностью статья об имидже Ильхама Алиева публикуется на сайте http://turktoday.info/az/silnyy-lider-silnogo-gosudarstva.


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URL: https://www.vb.kg/410992
Теги:
Азербайджан, президент, рейтинг, юбилей
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