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Задержаны 10 человек по делу о краже оборудования для майнинга

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- Назгуль Абдыразакова
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В Чуйской области милицией задержана группа лиц, подозреваемых в особо крупной краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 30 сентября 2021 года в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение о факте совершения кражи.

С заявлением обратился руководитель частной фирмы о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые в ночь на 30 сентября путем взлома дверей проникли в контейнер с серверами расположенный в Монолдорском айылном округе, где похитили 24 штук серверных системных блоков "Bitfury" В9 и В8, сетевые маршутизаторы запасные блоки питания, после скрылись в неизвестном направлении. Общий причиненный ущерб составил 73 тысячи 800 долларов.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП, проводилось досудебное расследование по статье "Кража". В ходе расследования поступило сообщение о другом аналогичном преступлении. 24 ноября текущего года с аналогичным заявлением обратился директор еще одной фирмы (ОсОО) с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в ночь 24 ноября 2021 года из контейнеров, расположенных в Сокулукском районе, путем проникновения в майнинг ферму похитили 97-штук майнинг аппаратов, каждая стоимостью по 2 тысячи 500 долларов, Общий материальный ущерб, которого составило 300 тысяч долларов.

Данный факт зарегистрирован в Единый реестр преступлений, возбуждено уголовное дело по статье 205 (Кража) УК КР.

Оперативниками ГУВД Чуйской области, ОВД Сокулукского района и ОВД Жайылского района проводился комплекс следственных и оперативных мероприятий в целях раскрытия данного преступления и установления причастных к краже лиц.

В результате слаженной работы сотрудников милиции по подозрению в совершении указанной кражи в особо крупном размере установлена и задержана группа лиц, состоящая из 10 человек:

  1. ранее судимый Т.Т., 1986 года рождения, водворен в ИВС ОВД Иссык-Атинского района (по предварительной версии следствия главный организатор);
  2. Б.Н., 1991 года рождения, водворен в ИВС ОВД Московского района;
  3. Ж.С., 1980 года рождения, водворен в ИВС ОВД Сокулукского района.
  4. М.К., 1990 года рождения, водворен в ИВС ОВД Сокулукского района.
  5. И.М., 1991 года рождения, водворен в ИВС ОВД Сокулукского района.
  6. Д.А.,1992 года рождения, водворен в ИВС ОВД Сокулукского района.
  7. А.У., 1984 года рождения, водворен в ИВС ОВД Сокулукского района.
  8. А.О., 1989 года рождения, водворен в ИВС ОВД Сокулукского района.
  9. Э.С., 1992 года рождения, водворен в ИВС ОВД Сокулукского района.
  10. М.Ж., 1987 года рождения, водворен в ИВС ОВД Сокулукского района.

При проведении обыска в доме у одного из подозреваемых обнаружено и изъято 75 майнинг аппаратов, 87 блоков питания и иное оборудование для майнинга. В настоящее время по материалам уголовного дела продолжаются все необходимые следственные мероприятия, говорится в сообщении ГУВД.


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URL: https://www.vb.kg/410998
Теги:
задержание, ограбление, Чуйская область
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