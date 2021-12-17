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Президент сыграет в футбол против деятелей культуры и работников СМИ

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- Назгуль Абдыразакова
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Команда администрации президента во главе с президентом Садыром Жапаровым сегодня, 17 декабря, примет участие в дружеском футбольном турнире, посвященном 100-летию кыргызского футбола. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

По ее данным мероприятие организовано по инициативе Кыргызского футбольного союза. Отмечается, что одной из главных целей данного турнира является популяризация и развитие спорта в стране, а также здорового образа жизни.

"В турнире примут участие команды администрации президента, ветеранов отечественного футбола, средств массовой информации, представителей спортивных федераций, бизнес-сообщества и деятелей культуры.Турнир будет транслироваться в прямом эфире телеканала "Спорт" (КТРК) и на страницах в социальных сетях. Начало трансляции в 13:45 часов", - говорится в сообщении пресс-службы президента.


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URL: https://www.vb.kg/410999
Теги:
президент, футбол, Кыргызстан
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