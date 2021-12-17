На Иссык-Куле разыскивают двух рыбаков, пропавших без вести

На Иссык-Куле в селе Каджи-Сай Тонского района разыскивают двух местных жителей, которые три дня назад пошли на рыбалку и пропали. Как сообщает пресс-центр МЧС, информация о пропавших мужчинах М.Ю.М. 1948 г.р. и А.А. 1965 г.р. поступила в МЧС 16 декабря.

На место происшествия были привлечены семь спасателей ОЧС Тонского районна, РОВД 3 сотрудника и 2 местных жителя. Поиск продолжался до 18:00, результата не было.

Сегодня, 17 декабря, к поисковым работам были привлечены офицер ПСЧ№37, семь водолазов и один фельдшер МЧС КР.