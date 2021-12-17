Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 95.55 - 96.50

Таджикские пограничники стреляли в воздух на кыргызско-таджикской границе

162  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

16 декабря на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия. Об этом сообщает

управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

По его данным, граждане Кыргызстана проводили строительные работы в местности Көчө-Бою Баткенской области. На место прибыли пограничники ПВ ГКНБ РТ и начали требовать прекратить строительство. Завязалась словесная перепалка, переросшая в потасовку.

В ходе потасовки один из военнослужащих ПВ ГКНБ РТ выстрелил в воздух 4 раза из пистолета Макарова.

В связи с этим инцидентом, незамедлительно состоялась встреча пограничного представителя Кыргызстана по Баткенскому направлению с пограничным представителем Таджикистана по Исфаринскому направлению.

"Таджикская сторона признала неправомерность применения оружия, так как граждане Кыргызстана проводили строительные работы не вблизи линии границы, а внутри села Көчө-Бою. Пограничный представитель Таджикистана заявил о том, что будут приняты меры в отношении военнослужащих, допустивших конфликтную ситуацию.Стороны договорились провести односторонние расследования и встретиться для подведения итогов. Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная", - говорится в сообщении управления.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411008
Теги:
Баткенская область, граница, Таджикистан, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  