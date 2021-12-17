Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 95.55 - 96.50

Генсек ООН: мы знаем, как сделать 2022 год счастливым и полным надежд

180  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Уже ясно, что только с помощью вакцин покончить с пандемией не удастся – вирус продолжает распространяться, во многом из-за неравенства, нежелания вакцинироваться и проявления беспечности. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН, подводя итоги года в ходе виртуальной пресс-конференции из Нью-Йорка.

Он напомнил о сложившейся ситуации: пандемия продолжается, растет неравенство, развивающиеся страны еле выдерживают под бременем инфляции и растущих долгов. Вдобавок, по словам главы ООН, пока не удается принять необходимые меры по борьбе с изменением климата.

"Все это очень беспокоит меня, – поделился глава ООН. – Если ничего не изменится – причем в короткие сроки – впереди нас ждут тяжелые времена".

По словам Антониу Гутерриша, ООН мобилизовала на борьбу с пандемией все имеющиеся в ее распоряжении ресурсы. "Сегодня мы опубликовали отчет о проделанной за уходящий год работе во всех секторах – от здравоохранения до гуманитарной деятельности и социально-экономических мер", – сообщил он.

Глава ООН напомнил, что, согласно стратегии ВОЗ, в каждой стране мира вакцины до конца текущего года должны были получить 40 процентов жителей, а до середины следующего – 70 процентов. Однако на сегодняшний день эту задачу не выполнили 98 стран, а 40 процентов государств – не смогли привить и десяти процентов своего населения. В странах с низким уровнем дохода полный курс вакцинации прошли лишь четыре процента населения.

"В богатых странах уровень вакцинации в восемь раз выше, чем в странах Африки. Нынешними темпами Африка сможет вакцинировать 70 процентов населения лишь к августу 2024 года", – сообщил Антониу Гутерриш.

Он призвал страны срочно принять меры – проявить солидарность, отметив, что чем больше распространяется вирус, тем больше он мутирует и продлевает пандемию.

Генеральный секретарь ООН вновь напомнил о неравенстве, которое обнажила и усугубила пандемия. Развитые страны, как он сказал, потратили на восстановление после кризиса 28 процентов своего ВВП, страны со средним уровнем дохода – 6,5 процента, а наименее развитые государства – лишь 1,8 процента от гораздо меньшей суммы.

В государствах Африки, расположенных к югу от Сахары, показатель экономического роста из расчета на душу населения в ближайшие пять лет будет на 75 процентов ниже, чем в остальном мире.

Ситуация для самых уязвимых перед кризисом стран грозит еще более ухудшиться из-за инфляции и, как следствие, роста учетной ставки в США. Это значит, что кредиты подорожают, и бедные страны могут быть вынуждены объявить дефолт. Он отметил и ряд других рисков, связанных с финансовой и экономической ситуацией, подчеркнув, что сложившаяся обстановка является "пороховой бочкой" и грозит вылиться в социальные волнения.

"Пришло время признать необходимость реформирования международной финансовой системы", – сказал он.

"Все, что я описал, свидетельствует о провалах в управлении", – считает глава ООН. По его мнению, существуют серьезные проблемы в том, что касается предотвращения пандемий, выявления связанных с ними угроз и реагирования на подобные кризисы. Другая проблема, как считает Генсек, кроется в недостатках управления международной финансовой системой.

"Я стремлюсь к тому, чтобы в 2022 году мы наконец преодолели проблемы, связанные с управлением в обеих системах", – добавил он. Эти реформы, убежден Гутерриш, позволят продвинуться в направлении более мирного и справедливого будущего.

"Мы знаем, как сделать 2022 год счастливым и полным надежд, и должны постараться, чтобы это случилось", – подытожил глава ООН.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411009
Теги:
ООН, коронавирус, COVID-19, пандемия, COVID
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  