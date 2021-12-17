Генсек ООН: мы знаем, как сделать 2022 год счастливым и полным надежд

Уже ясно, что только с помощью вакцин покончить с пандемией не удастся – вирус продолжает распространяться, во многом из-за неравенства, нежелания вакцинироваться и проявления беспечности. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН, подводя итоги года в ходе виртуальной пресс-конференции из Нью-Йорка.

Он напомнил о сложившейся ситуации: пандемия продолжается, растет неравенство, развивающиеся страны еле выдерживают под бременем инфляции и растущих долгов. Вдобавок, по словам главы ООН, пока не удается принять необходимые меры по борьбе с изменением климата.

"Все это очень беспокоит меня, – поделился глава ООН. – Если ничего не изменится – причем в короткие сроки – впереди нас ждут тяжелые времена".

По словам Антониу Гутерриша, ООН мобилизовала на борьбу с пандемией все имеющиеся в ее распоряжении ресурсы. "Сегодня мы опубликовали отчет о проделанной за уходящий год работе во всех секторах – от здравоохранения до гуманитарной деятельности и социально-экономических мер", – сообщил он.

Глава ООН напомнил, что, согласно стратегии ВОЗ, в каждой стране мира вакцины до конца текущего года должны были получить 40 процентов жителей, а до середины следующего – 70 процентов. Однако на сегодняшний день эту задачу не выполнили 98 стран, а 40 процентов государств – не смогли привить и десяти процентов своего населения. В странах с низким уровнем дохода полный курс вакцинации прошли лишь четыре процента населения.

"В богатых странах уровень вакцинации в восемь раз выше, чем в странах Африки. Нынешними темпами Африка сможет вакцинировать 70 процентов населения лишь к августу 2024 года", – сообщил Антониу Гутерриш.

Он призвал страны срочно принять меры – проявить солидарность, отметив, что чем больше распространяется вирус, тем больше он мутирует и продлевает пандемию.

Генеральный секретарь ООН вновь напомнил о неравенстве, которое обнажила и усугубила пандемия. Развитые страны, как он сказал, потратили на восстановление после кризиса 28 процентов своего ВВП, страны со средним уровнем дохода – 6,5 процента, а наименее развитые государства – лишь 1,8 процента от гораздо меньшей суммы.

В государствах Африки, расположенных к югу от Сахары, показатель экономического роста из расчета на душу населения в ближайшие пять лет будет на 75 процентов ниже, чем в остальном мире.

Ситуация для самых уязвимых перед кризисом стран грозит еще более ухудшиться из-за инфляции и, как следствие, роста учетной ставки в США. Это значит, что кредиты подорожают, и бедные страны могут быть вынуждены объявить дефолт. Он отметил и ряд других рисков, связанных с финансовой и экономической ситуацией, подчеркнув, что сложившаяся обстановка является "пороховой бочкой" и грозит вылиться в социальные волнения.

"Пришло время признать необходимость реформирования международной финансовой системы", – сказал он.

"Все, что я описал, свидетельствует о провалах в управлении", – считает глава ООН. По его мнению, существуют серьезные проблемы в том, что касается предотвращения пандемий, выявления связанных с ними угроз и реагирования на подобные кризисы. Другая проблема, как считает Генсек, кроется в недостатках управления международной финансовой системой.

"Я стремлюсь к тому, чтобы в 2022 году мы наконец преодолели проблемы, связанные с управлением в обеих системах", – добавил он. Эти реформы, убежден Гутерриш, позволят продвинуться в направлении более мирного и справедливого будущего.

"Мы знаем, как сделать 2022 год счастливым и полным надежд, и должны постараться, чтобы это случилось", – подытожил глава ООН.