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В ОДКБ будут развивать сотрудничество с Китаем

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- Евгений Денисенко
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Вопрос о налаживании диалога и сотрудничества с КНР стоит в ОДКБ на повестке дня. Об этом говорится в комментарии Секретариата ОДКБ по заявлению Председателя КНР Си Цзиньпина

"В Секретариате ОДКБ приветствуют заявление Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, озвученное им в ходе переговоров с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 15 декабря с.г., в котором подтверждается намерение Пекина продолжать гибкое и многогранное сотрудничество с Российской Федерацией и другими государствами – членами Организации Договора о коллективной безопасности с целью сохранения безопасности и стабильности в регионе", - говорится в комментарии.

В документе отмечается, что "вопрос о налаживании диалога и сотрудничества с КНР стоит в ОДКБ на повестке дня".

"Считаем, что взаимодействие необходимо выстраивать на основе общепризнанных принципов международного права, в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, а также Устава ОДКБ", - сказано в заявлении.

15 декабря в формате видеосвязи прошли переговоры Президента РФ Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином. Как рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает ТАСС, беседа глав государств длилась около полутора часов. Российский и китайский лидеры обсудили "буквально все насущные и важные проблемы" - от гарантий безопасности для Москвы в Европе до создания новых альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Лидер КНР Си Цзиньпин ранее выразил намерение Пекина продолжать гибкое и многогранное сотрудничество с Россией и другими странами ОДКБ для сохранения безопасности и стабильности в регионе.


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URL: https://www.vb.kg/411014
Теги:
Владимир Путин, Китай, Си Цзиньпин, ОДКБ
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