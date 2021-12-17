В ОДКБ будут развивать сотрудничество с Китаем

Вопрос о налаживании диалога и сотрудничества с КНР стоит в ОДКБ на повестке дня. Об этом говорится в комментарии Секретариата ОДКБ по заявлению Председателя КНР Си Цзиньпина

"В Секретариате ОДКБ приветствуют заявление Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, озвученное им в ходе переговоров с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 15 декабря с.г., в котором подтверждается намерение Пекина продолжать гибкое и многогранное сотрудничество с Российской Федерацией и другими государствами – членами Организации Договора о коллективной безопасности с целью сохранения безопасности и стабильности в регионе", - говорится в комментарии.

В документе отмечается, что "вопрос о налаживании диалога и сотрудничества с КНР стоит в ОДКБ на повестке дня".

"Считаем, что взаимодействие необходимо выстраивать на основе общепризнанных принципов международного права, в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, а также Устава ОДКБ", - сказано в заявлении.

15 декабря в формате видеосвязи прошли переговоры Президента РФ Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином. Как рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает ТАСС, беседа глав государств длилась около полутора часов. Российский и китайский лидеры обсудили "буквально все насущные и важные проблемы" - от гарантий безопасности для Москвы в Европе до создания новых альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Лидер КНР Си Цзиньпин ранее выразил намерение Пекина продолжать гибкое и многогранное сотрудничество с Россией и другими странами ОДКБ для сохранения безопасности и стабильности в регионе.