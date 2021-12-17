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Хамид Карзай рассказал, зачем пригласил талибов взять Кабул в августе

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Боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул 15 августа нынешнего года по приглашению бывшего президента Афганистана Хамида Карзая. Об этом сам бывший афганский президент рассказал в интервью "Ассошиэйтед Пресс".

ℹ️Карзай с декабря 2001 года по 2014 руководил Афганистаном - до 2004 года в качестве исполняющего обязанности, а затем в качестве избранного президента. Последние два года, до захвата страны талибами, он входил в состав делегаций, которые от лица официальных афганских властей вели переговоры с талибами о прекращении военных действий. В середине августа, когда боевики радикального движения подошли к афганской столице, Карзай находился в Кабуле.

В интервью "Ассошиэйтед Пресс" Карзай рассказал, что после бегства действующего на тот момент президента страны Ашрафа Гани из Кабула, о котором стало известно во второй половине дня 15 августа, он попросил талибов войти в столицу, чтобы "защитить население".

"В столице на тот момент вообще никого не осталось: ни официальных властей, ни начальника полиции, ни командиров воинских частей - никого. Я попросил талибов прийти и защитить население, оградить страну и город от хаоса, от нежелательных групп, которые, возможно, могли грабить страну, грабить магазины. То есть это был автоматический процесс замещения, вызванный неизбежностью", - сказал бывший афганский президент.

Ранее пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби в интервью "Голосу Америки" заявил, что для Пентагона стало полной неожиданностью стремительное падение Кабула в результате массового дезертирства афганских сил безопасности и побега из страны президента Гани.

В настоящее время Гани вместе с семьей проживает на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Примечательно, что до сих пор он официально в отставку не подавал. В то же время исполняющим обязанности президента себя объявил бывший первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который также находится за пределами своей страны.

Карзай по-прежнему живет в Кабуле. Появлялись сообщения, что он и бывший глава Высшего совета по примирению Абдулла Абдулла находятся под домашним арестом.

Сам бывший президент и Абдулла никак не комментировали эту информацию, а представители "Талибана" опровергали ее. Тем не менее, Карзай периодически встречается с иностранными дипломатами и журналистами.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/411018
Теги:
Афганистан, Талибан
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