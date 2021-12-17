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Сообщения о том, что на трассе Баткен-Лейлек машины закидали камнями, фейк

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- Назгуль Абдыразакова
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Распространяемая в соцсетях информация (аудиозаписи) о том, что якобы 16 декабря 2021 года в селе Самаркандык на участке автодороги Баткен – Лейлек неизвестные лица закидывали камнями проезжающие автомашины, не соответствует действительности. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

По ее данным, Пограничная служба ГКНБ провела вышеуказанные аудиозаписи: была проведена встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана, а также работа с населением приграничных территорий - информация не подтвердилась. Кроме того, отсутствуют обращения от граждан КР, проезжавших по данному участку автодороги.

В целях недопущения конфликтных ситуаций по итогам встречи пограничных представителей двух республик вдоль автодороги Баткен – Лейлек в местности Эки-Таш были выставлены пограничные наряды двух стран.

"По состоянию на 17 декабря 2021 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная.

Пограничная служба ГКНБ призывает граждан не распространять непроверенную информацию, не нагнетать обстановку на кыргызско-таджикской госгранице и уточнять сведения в соответствующих органах", - говорится в сообщении погранслужбы.


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URL: https://www.vb.kg/411019
Теги:
Баткенская область, Погранслужба, фейк
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