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Омикрон назвали самой большой угрозой для мирового здравоохранения

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- Наталья Крайнова
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Большая семерка G7 (неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США) считает штамм коронавирус "Омикрон" "наибольшей текущей угрозой для мирового здравоохранения", предупредив, что сейчас "как никогда важно, чтобы страны "тесно сотрудничали". Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел G7, передает УНН.

Великобритания, которая в настоящее время возглавляет группу, заявила в своем заявлении в четверг:

"Глубоко обеспокоены ростом числа случаев заболевания, министры согласились с тем, что эти события следует рассматривать как наибольшую текущую угрозу для глобального здравоохранения", - говорится в сообщении.

Ранее министры здравоохранения стран "Большой семерки" провели заключительную встречу в Великобритании, где в последние дни наблюдается всплеск заболеваемости, зарегистрировано рекордное количество случаев, а в четверг был проведен рекордный день ревакцинации.

Министры сосредоточили внимание на глобальном доступе к диагностике, секвенирование генома, вакцин и терапевтических препаратов в попытке бороться с распространением вируса.

"Они также согласились с возрастающей важностью кампаний по ревакцинации и регулярному тестированию наряду с продолжающимися немедикаментозными мероприятиями", - говорится в заявлении.

Справка

Омикрон-штамм обнаружили в конце ноября в ЮАР и Ботсване. С тех пор он распространился по меньшей мере на 77 государств мира, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что новый омикрон-штамм коронавируса распространяется чрезвычайно быстро, число новых случаев удваивается каждые два-три дня.


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URL: https://www.vb.kg/411020
Теги:
здравоохранение, коронавирус, COVID-19, Минздрав
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