Кыргызстанцы осваивают в Москве театральное мастерство

В различных культурных мероприятиях, организуемых кыргызским диаспоральным сообществом в российской столице, примут участие и соотечественники – студенты Высшего театрального училища имени М. Щепкина. Сегодня в нем, как рассказал почетный председатель Совета кыргызской диаспоры Раимкул Аттокуров, обучается около трех десятков выходцев из Кыргызстана, представителей различных национальностей.

"Такая традиция, когда республикой формировалась для учебы в знаменитой "Щепке" группа кыргызстанцев, стремящихся к театральной деятельности, пошла еще с советских времен. Сегодня эта традиция продолжается. Направлением в училище талантливой молодежи занимается Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана, к этой работе подключился и наш Совет", - рассказал Аттокуров.

Он отметил, что с будущими мастерами сцены и кино из Кыргызстана делятся опытом и их маститые соотечественники, успешно заявившие о себе в кинематографе, снявшиеся в различных российских картинах и сериалах. В том числе – выпускники той же "Щепки" Алайбек Тойчубеков ("На дальней заставе", "Сталин: Live", "Cатисфакция"), Жаныл Асанбекова (сериал "Кухня").

По словам Раимкула Аттокурова, диаспоральным сообществом сейчас разрабатывается план взаимодействия с земляками – студентами этого училища. Первые совместные мероприятия намечается провести уже в связи с новогодними праздниками.

Высшее театральное училище (институт) имени Михаила Семёновича Щепкина при Государственном академическом Малом театре России - старейшее высшее театральное учебное заведение в РФ, учреждённое в 1809 году в Москве под названием Московская театральная школа, которая вошла в состав Императорских театров Российской империи.

Сегодня учредителем этого вуза является Министерство культуры Российской Федерации. Училище реализует образовательные программы высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования по направлениям "Театральное искусство" и "Актёрское искусство". Выпускники получают диплом по специальности "Артист драматического театра и кино".