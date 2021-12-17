В Москве мужчина умер от потери крови в автобусе (видео)

В Москве на улице Декабристов мужчина поранил ногу в автобусе и умер от потери крови. Об этом сообщает Telegram-канал "360tv".

По данным источника, при входе в автобус мужчина ударился о ступень и задел артерию. Пассажир почти сразу потерял сознание. Приехавшая на место скорая не смогла его спасти.

Однако пользователи в комментариях заметили, что в каждом пассажирском автобусе должна быть аптечка с набором для экстренной помощи и жгутом. "Водитель должен быть проинструктирован на подобный случай. Даже если жгута нет можно перетянуть ремнем. Кто-то должен понести ответственность по статье", - написали юзеры.

Источник: moslenta.ru