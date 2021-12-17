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В Москве мужчина умер от потери крови в автобусе (видео)

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В Москве на улице Декабристов мужчина поранил ногу в автобусе и умер от потери крови. Об этом сообщает Telegram-канал "360tv".

По данным источника, при входе в автобус мужчина ударился о ступень и задел артерию. Пассажир почти сразу потерял сознание. Приехавшая на место скорая не смогла его спасти.

Однако пользователи в комментариях заметили, что в каждом пассажирском автобусе должна быть аптечка с набором для экстренной помощи и жгутом. "Водитель должен быть проинструктирован на подобный случай. Даже если жгута нет можно перетянуть ремнем. Кто-то должен понести ответственность по статье", - написали юзеры.

Источник: moslenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/411029
Теги:
Москва, автобусы
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