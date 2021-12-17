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В Туркменистане учителей обязали купить плакаты с стихотворением президента

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В Лебапском велаяте школы, больницы, дома здоровья и сельские врачебные пункты обязали своих работников покупать плакаты с новым стихотворением президента Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает корреспондент Радио Азатлык в этом регионе.

Бюджетникам предлагают купить плакаты размером метр на два с половиной, на которых напечатано новое стихотворение Гурбангулы Бердымухамедова "Да здравствует мирная жизнь!".

Как сообщает корреспондент Азатлыка в Лебапе, для приобретения плакатов и новых президентских портретов с преподавателей школ собирают по 40 манатов. Такое же требование выдвинуто к работникам медучреждений.

По словам корреспондента, чтобы напечатать достаточно плакатов одна из типографий в Лебапе работает круглосуточно.

Бюджетные работники сетуют на то, что это стало дополнительными расходами для них.

Бердымухамедов 12 декабря на торжественной церемонии в честь Дня Нейтралитета зачитал своё новое стихотворение.

На церемонии в Доме приёмов Ашхабада участвовали туркменскиечиновники и представители иностранных посольств в Туркменистане.

Стих, посвящённый Дню Нейтралитета призывает к миру и спокойствию.

Слово моё – из древности,

Слово моё – не ново:

Умолкните, громы орудий!

Во имя всего священного,

Во имя всего мирского,

Остановитесь, люди!

Не нужно смотреть с прохладцей,

Не нужно смотреть сурово

На миллионы судеб.


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URL: https://www.vb.kg/411030
Теги:
Туркменистан, Гурбангулы Бердымухамедов
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