В Туркменистане учителей обязали купить плакаты с стихотворением президента

В Лебапском велаяте школы, больницы, дома здоровья и сельские врачебные пункты обязали своих работников покупать плакаты с новым стихотворением президента Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает корреспондент Радио Азатлык в этом регионе.
Бюджетникам предлагают купить плакаты размером метр на два с половиной, на которых напечатано новое стихотворение Гурбангулы Бердымухамедова "Да здравствует мирная жизнь!".
Как сообщает корреспондент Азатлыка в Лебапе, для приобретения плакатов и новых президентских портретов с преподавателей школ собирают по 40 манатов. Такое же требование выдвинуто к работникам медучреждений.
По словам корреспондента, чтобы напечатать достаточно плакатов одна из типографий в Лебапе работает круглосуточно.
Бюджетные работники сетуют на то, что это стало дополнительными расходами для них.
Бердымухамедов 12 декабря на торжественной церемонии в честь Дня Нейтралитета зачитал своё новое стихотворение.
На церемонии в Доме приёмов Ашхабада участвовали туркменскиечиновники и представители иностранных посольств в Туркменистане.
Стих, посвящённый Дню Нейтралитета призывает к миру и спокойствию.
Слово моё – из древности,
Слово моё – не ново:
Умолкните, громы орудий!
Во имя всего священного,
Во имя всего мирского,
Остановитесь, люди!
Не нужно смотреть с прохладцей,
Не нужно смотреть сурово
На миллионы судеб.