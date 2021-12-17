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Бойцы ФНС уничтожили десятки талибов в 16 афганских провинциях

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Бойцы Фронта национального сопротивления (ФНС) Афганистана за последние 8 дней уничтожили 61 боевика "Талибана". Еще 42 боевиков получили ранения. Об этом сообщил пресс-секретарь ФНС Сибгатулла Ахмади (Sibghatullah Ahmadi) на своей странице в Facebook.

"За последние восемь дней в успешных партизанских операциях по уничтожению талибов (Хаварадж) в провинциях Баглан, Панджшер, Кабул, Каписа, Саманган, Тахар, Парван, Бадгис, Лагман, Балх, Фарьяб, Газни, Гор, Ее в Нангархаре и Кунаре были уничтожены шестьдесят один талибов. Сорок два получили ранения. Больше всего убитых в провинциях Кабул, Каписа, Баглан и Панджшер. Бойцы Фронта национального сопротивления Афганистана организовали эти операции с особым мастерством. В этих операциях два наших солдата были убиты, трое получили ранения. Мы будем твердо стоять до полной свободы нашей страны и нашего уважаемого народа. Утро победы уже близко", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/411031
Теги:
Афганистан, Талибан
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