Бизнесмены Кыргызстана пожаловались на проблемы в торговле в ЕАЭС

В Бишкеке сегодня, 17 декабря, был организован деловой завтрак с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем и представителями бизнес-сообщества Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации развития агропромышленного комплекса.

Исполнительный директор Ассоциации развития агропромышленного комплекса Рустам Балтабаев отметил проблему с проверками и досмотрами на границах стран-участниц ЕАЭС. Также Рустам Балтабаев попросил Коллегию ЕЭК обратить внимание на установление дополнительных требований на границах к грузоперевозящему транспорту. Кыргызские грузоперевозчики вынуждены обеспечивать некий проход внутри транспорта. Данное требование вынуждает предприятия нести дополнительные расходы на логистику, так как площадь транспорта, заполненного товаром, сокращается.

Острой проблемой является также непризнание фитосанитарных свидетельств кыргызских предприятий и протоколов лабораторных исследований на границах РФ и РК. Таким образом, предприятия вынуждены заново проводить лабораторные исследования и получать фитосанитарные свидетельства уже на месте.

Еще одним важным вопросом является внедрение новых кодов ТНВЭД, ранее непредусмотренных в связи с отсутствием товаров как таковых в экономическом пространстве ЕАЭС. Ярким примером является сверчковая мука. Таким образом, было запрошено рассмотрение вопроса установления кода ТНВЭД для сверчковой муки.