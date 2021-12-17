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В ЕАЭС Кыргызстан и Россия вышли на профицит бюджета

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- Евгений Денисенко
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Доходы бюджетов государств Евразийского экономического союза в январе-сентябре 2021 года превысили показатели прошлого года. Причем Кыргызстан и Россия вышли на профицит бюджета, сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По ее информации, в структуре доходов стран ЕАЭС НДС составил от 23,5 процента до 42,9 процента. Доходы от внешнеэкономической деятельности в Союзе варьировались от 5,2 процента (Армения) до 18,6 процента (Беларусь). В структуре расходов республиканских бюджетов сохраняются высокие показатели на содержание государственных служб общего назначения и социальную защиту.

В большинстве стран Союза доля статей социальной направленности в расходах консолидированного бюджета превышает 50 процентов.

В свою очередь, внешняя и взаимная торговля ЕАЭС январе-октябре 2021 года, сообщили в ЕЭК, выросла более чем на 30 процентов

Объем внешней торговли за этот период со странами вне ЕАЭС составил более 672 миллиарда долларов, что на 33,5 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Уровень доковидного января - октября 2019 года превышен на 11 процента. Экспорт увеличился почти на 41 процент, импорт – на 23 процента.

Одновременно объем взаимной торговли превысил 58 млрд долларов. Это на 31,2 процента больше, чем в январе – октябре 2020-го, и на 16,6 процента выше аналогичного, доковидного периода 2019-го.

Рост объемов экспорта во взаимной торговле зафиксирован во всех государствах Союза. Наибольший прирост наблюдался в Казахстане (на 36,3 процента) и Кыргызстане (на 35,3 процента).


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URL: https://www.vb.kg/411034
Теги:
ЕАЭС, Кыргызстан
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