Погода
$ 84.67 - 84.90
€ 95.50 - 96.75

Фехтовальщики Кыргызстана заняли призовые места на открытом чемпионате

40  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В прошедшем открытом чемпионате Центральной Азии среди детей 2008-2009г.р и младше, который проходил в городе Ташкент с 15-17 декабря 2021 года, команда из Кыргызстана заняла призовые места. Об этом сообщает федерация фехтования КР.

По ее данным в программе среди мальчиков заняли:

1. Буланов Даниэль - 2 место

2. Новиков Юрий - 3 место

В программе среди девочек заняли:

1. Мамырова Алия - 3 место

В программе среди мальчиков командных встреч, в составе:

1. Буланов Даниэль - 3 место

2. Новиков Юрий - 3 место

3. Атакозуев Айдин - 3 место

4. Токтобеков Бектур - 3 место

"Юных спортсменов тренировали Миркун Данил и Жумабай уулу Даанышман. Это было первое выступление и выезд нашей детской команды фехтовальщиков на соревнованиях такого уровня" - говорится в сообщении федерации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411042
Теги:
федерация, фехтование, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  