Фехтовальщики Кыргызстана заняли призовые места на открытом чемпионате

В прошедшем открытом чемпионате Центральной Азии среди детей 2008-2009г.р и младше, который проходил в городе Ташкент с 15-17 декабря 2021 года, команда из Кыргызстана заняла призовые места. Об этом сообщает федерация фехтования КР.

По ее данным в программе среди мальчиков заняли:

1. Буланов Даниэль - 2 место

2. Новиков Юрий - 3 место

В программе среди девочек заняли:

1. Мамырова Алия - 3 место

В программе среди мальчиков командных встреч, в составе:

1. Буланов Даниэль - 3 место

2. Новиков Юрий - 3 место

3. Атакозуев Айдин - 3 место

4. Токтобеков Бектур - 3 место

"Юных спортсменов тренировали Миркун Данил и Жумабай уулу Даанышман. Это было первое выступление и выезд нашей детской команды фехтовальщиков на соревнованиях такого уровня" - говорится в сообщении федерации.