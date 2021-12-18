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Минздрав Кыргызстана высадил аллею с березами в Чолпон-Ате

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- Назгуль Абдыразакова
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На территории медико-реабилитационного комплекса "Алтын балалык" расположенного в городе Чолпон-Ате было организовано мероприятие по благоустройству и озеленению территории для создания благоприятных условий для пребывания больных и поддержания лечебно-охранительного режима. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным в мероприятии приняли участие сотрудники министерства здравоохранения КР во главе с министром Алымкадыром Бейшеналиевым, руководители национальных и республиканских организаций здравоохранения, а также координаторы по здравоохранению областей, и руководители организаций здравоохранения республики.

Медицинские работники высадили аллею с березами от имени каждой области и на главной аллее медико-реабилитационного комплекса прошла посадка голубых елей и арчи. Ознакомились с работой центра центр инновационной кардиохирургии, где с периода открытия 7 больных прооперированы, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проконсультированы более 70 пациентов, соматическое отделение национального центра охраны материнства и детства и консультативно-диагностическое отделения кыргызского научного центра репродукции человека, которые принимают и консультируют женщин с гинекологическими заболеваниями.

"Как всем известно, по инициативе нашего президента Садыра Жапарова и министра здравоохранения КР Алымкадыра Бейшеналиева идет реконструкция медико-реабилитационного центра "Алтын балалык". И все руководители организаций здравоохранения КР поддержали данную инициативу и сегодня все дружно посадили около 500 берез и хвойных деревьев. Это не только забота о здоровье пациентов центра, это забота о природе нашего прекрасного озера Иссык-Куль", - сказал директор Ноокатского ЦОВП Асамидин Марипов.

"Сегодня мы стали участниками прекрасного события. На сегодняшний важно не только провести ремонтно-строительную работу медико-реабилитационного комплекса "Алтын балалык", но и необходимо облагородить и озеленить его территорию. Надеюсь, что в будущем этот центр будет принимать пациентов не только из Кыргызстана, но и пациентов из других соседних стран, которые приедут для реабилитации. А молодые зеленые насаждения, которые посажены нами сегодня, превратятся в большую парковую зону и будет способствовать быстрому восстановлению, создавая благоприятные условия для пребывающих пациентов, - сказал главный врач республиканской клинической инфекционной больницы Гульжигит Аалиев.

"Напоминаем, что учитывая природно-климатические и бальнеологические условия на северном берегу озера Иссык-Куль, было принято решение запустить медико-реабилитационный центр "Алтын балалык". Для этого в октябре текущего года министерство провело марафон по сбору средств. На сегодняшний день на спецсчет поступило 37,2 миллиона сомов", - говорится в сообщении министерства.


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URL: https://www.vb.kg/411043
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