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Кыргызстан кооперируется со странами СНГ в рекультивации хвостохранилищ

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- Евгений Денисенко
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В Москве обсудили задачи обращения с радиоактивными отходами в странах СНГ. Об этом шла речь на первом заседании Совещательного органа базовой организации государств Содружества - АО "ТВЭЛ".

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" - один из крупнейших в мире производителей ядерного топлива. Она является монопольным поставщиком ядерного топлива на всех российских АЭС, судовых и исследовательских реакторов России. На топливе ТВЭЛа работают АЭС в 15 странах мира, это каждый 6-й энергетический реактор. В составе компании – предприятия, специализирующиеся на производстве газовых центрифуг, обогащении урана и фабрикации ядерного топлива, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.

В заседании приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, Исполнительного комитета СНГ и секретариата Комиссии стран Содружества по использованию атомной энергии в мирных целях.

В заседании приняли участие около ста экспертов (очно и в формате видеоконференции), что, как отметили в Департаменте экономического сотрудничества Исполкома СНГ, свидетельствует о повышении значимости вопросов, связанных с заключительной стадией жизненного цикла объектов использования атомной энергии.

Основное внимание было сосредоточено на вопросах обращения в этих государствах с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами, на выводе из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов. Данная проблема является актуальной для ряда постсоветских государств, о чем и говорилось в выступлениях их представителей. В частности, в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане осуществляется мониторинг и проводятся работы по реабилитации объектов и территорий, связанных с добычей урана.

В ходе заседания обсуждались механизмы возможной кооперации и реализации совместных проектов на пространстве СНГ с привлечением компетенций базовой организации. План работы базовой организации на 2022–2023 годы, доработанный с учетом поступивших предложений, предполагается рассмотреть на заседании Комиссии по использованию атомной энергии в мирных целях в январе 2022 года и в дальнейшем направить в Исполнительный комитет СНГ.

Подчеркнуто, что деятельность АО "ТВЭЛ" в качестве базовой организации позволит обеспечить системность и комплексность в сближении норм и правил безопасного обращения с радиоактивными отходами, в организации эффективного взаимодействия между отраслевыми профильными структурами в этой области. И - активизирует работу в сфере обеспечения ядерной и радиационной безопасности на пространстве СНГ в целом.

Напомним, что в рамках СНГ реализуется Межгосударственная целевая программа "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств". Она рассчитана на 2013-2024 годы, в качестве пилотных проектов выбраны хвостохранилища в районе кыргызстанских Мин–Куша и Каджи–Сая и в районе таджикского города Истиклол. В реализации программы участвуют Россия, взнос которой составляет 75 процентов, Казахстан (15), Кыргызстан и Таджикистан - по 5 процентов.

Программой предусмотрены два этапа. По итогам первого (2013–2016) в Кыргызстане были определены территории, наиболее пострадавшие от уранового производства, выбраны объекты, подлежащие первоочередной реабилитации, разработаны и обоснованы технические решения по ее осуществлению, структура и основные элементы системы обеспечения радиационной безопасности на объектах. Одновременно осуществлялись исследовательские, проектно–изыскательские работы, экспертиза проектов строительно–монтажных работ в госорганах, выполнено рабочее проектирование, произведена оценка рисков, гармонизированы нормативные акты.

Второй этап (2017-2024) включает подготовку в КР национальных кадров по управлению соответствующими проектами, разработку и реализацию мероприятий по экологическому и социально–гигиеническому мониторингу, проведение всех необходимых рекультивационных, строительно-монтажных работ на выбранных объектах.


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URL: https://www.vb.kg/411058
Теги:
СНГ, хвостохранилища, Москва, Кыргызстан
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