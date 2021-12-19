Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 95.12 - 96.52

В Москве пройдет церемония чествования лауреатов премий СНГ

208  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Торжественная церемония вручения наград лауреатам премий "Звезды Содружества" и "Содружество дебютов" пройдет 21 декабря в Москве. В числе тех, кто удостоен таких наград, есть представители Кыргызстана.

Обе премии учреждены Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества и Советом по гуманитарному сотрудничеству СНГ.

"Звезды Содружества" - главная награда СНГ за высочайшие достижения в гуманитарной сфере. Ее удостаиваются представителям государств Содружества за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран-участниц СНГ, так и Содружества в целом.

Обладателями премии в этом году стали представители 9 стран: оперный певец Эльчин Азизов (Азербайджан), ректор Российско-Армянского университета Армен Дарбинян (Армения), авторский коллектив ученых-физиков Александр Тузиков, Сергей Золотой и Сергей Кореняко (Беларусь), поэт Олжас Сулейменов (Казахстан), президенты Национальных Академий наук Мурат Джуматаев (Кыргызстан) и Ион Тигиняну (Молдова), ректор МГИМО Анатолий Торкунов (Россия), директор Института астрофизики Гулчехра Кохирова (Таджикистан), руководитель эстрадно-симфонического оркестра Мансур Ташматов (Узбекистан).

Международная премия "Содружество дебютов" учреждена в 2008 году и ежегодно присуждается молодым специалистам (в возрасте до 35 лет) в той гуманитарной области, которую определяют учредители. За годы существования премии ее получали поэты, врачи, педагоги, ученые, специалисты по охране памятников истории и культуры, популяризаторы книги и чтения.

От Кыргызстана на эту премию в этот раз был выдвинут Фарух Садыркулов - солист балета Национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

Вручение премий, как сообщили в МФГС, пройдет в Большом зале Дома Пашкова в смешанном формате. Лауреаты из стран Содружества будут присутствовать на церемонии онлайн. В честь виновников торжества выступит Молодежный симфонический оркестр СНГ под руководством Народного артиста России Сергея Скрипки. В церемонии примут участие посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, исполнительный директор МФГС Анатолий Иксанов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411059
Теги:
награда, премия, Россия, СНГ, Москва, Театр оперы и балета
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  