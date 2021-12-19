В Москве пройдет церемония чествования лауреатов премий СНГ

Торжественная церемония вручения наград лауреатам премий "Звезды Содружества" и "Содружество дебютов" пройдет 21 декабря в Москве. В числе тех, кто удостоен таких наград, есть представители Кыргызстана.

Обе премии учреждены Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества и Советом по гуманитарному сотрудничеству СНГ.

"Звезды Содружества" - главная награда СНГ за высочайшие достижения в гуманитарной сфере. Ее удостаиваются представителям государств Содружества за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран-участниц СНГ, так и Содружества в целом.

Обладателями премии в этом году стали представители 9 стран: оперный певец Эльчин Азизов (Азербайджан), ректор Российско-Армянского университета Армен Дарбинян (Армения), авторский коллектив ученых-физиков Александр Тузиков, Сергей Золотой и Сергей Кореняко (Беларусь), поэт Олжас Сулейменов (Казахстан), президенты Национальных Академий наук Мурат Джуматаев (Кыргызстан) и Ион Тигиняну (Молдова), ректор МГИМО Анатолий Торкунов (Россия), директор Института астрофизики Гулчехра Кохирова (Таджикистан), руководитель эстрадно-симфонического оркестра Мансур Ташматов (Узбекистан).

Международная премия "Содружество дебютов" учреждена в 2008 году и ежегодно присуждается молодым специалистам (в возрасте до 35 лет) в той гуманитарной области, которую определяют учредители. За годы существования премии ее получали поэты, врачи, педагоги, ученые, специалисты по охране памятников истории и культуры, популяризаторы книги и чтения.

От Кыргызстана на эту премию в этот раз был выдвинут Фарух Садыркулов - солист балета Национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

Вручение премий, как сообщили в МФГС, пройдет в Большом зале Дома Пашкова в смешанном формате. Лауреаты из стран Содружества будут присутствовать на церемонии онлайн. В честь виновников торжества выступит Молодежный симфонический оркестр СНГ под руководством Народного артиста России Сергея Скрипки. В церемонии примут участие посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, исполнительный директор МФГС Анатолий Иксанов.