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Игры кочевников включены в Список лучших практик ЮНЕСКО

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- Евгений Денисенко
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В ходе своего ежегодного заседания, которое проходит в режиме онлайн с 13 по 18 декабря, Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия включил четыре элемента в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране, и 39 элементов в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. В этом перечне – и Всемирные игры кочевников, инициированные в свое время Кыргызстаном.

Как сообщается на сайте ЮНЕСКО, в Реестр передового опыта по сохранению нематериального культурного наследия включен ряд практик. Среди них – "Игры кочевников, возрождение наследия, празднование разнообразия"

В комментарии по этому поводу говорится: "Культурное наследие кыргызского народа неразрывно связано с кочевым образом жизни. Однако в советскую эпоху, которая привела к принудительному оседлому образу жизни, многие элементы наследия оказались под угрозой исчезновения, в том числе традиционные игры. Практики традиционных игр и носители знаний провели свое первое крупное совещание в 2007 году, чтобы обсудить текущие проблемы и потребности в защите традиционных игр кочевников. Эти дискуссии легли в основу программы "Игры кочевников, возрождение наследия", которая была сосредоточена на документировании и выявлении разнообразия традиционных игр в различных частях страны".

Всемирные игры кочевников, отмечает ТАСС, - международные соревнования по этническим видам спорта. В их основу легли народные виды спорта стран Центральной Азии. Впервые эти состязания провел Кыргызстан в 2014 году и с тех пор международные соревнования организовывались каждые два года. В 2018 году в III Всемирных играх кочевников приняли участие около 2 тысяч спортсменов из нескольких десятков стран, которые боролись за награды в 37 видах национального спорта, в том числе в кок-бору, перетягивании палки, конных скачках, охоте с ловчими птицами, интеллектуальных играх и так далее. В общекомандном зачете первое место заняла кыргызская сборная, на втором месте Казахстан, на третьем - Россия.

После третьих игр было решено проводить их в разных странах. Четвертые, в частности, в 2020 году, согласилась принять у себя Турция. Однако, из-за пандемии COVID-19 мероприятие предварительно было решено перенести на 2021, а затем - на 2022 год.


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URL: https://www.vb.kg/411061
Теги:
ЮНЕСКО, культура, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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