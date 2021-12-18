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Кыргызстанец попался на границе с 700 килограммами стирального порошка

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- Анастасия Карелина
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Кыргызские пограничники пресекли незаконный провоз груза через границу. Гражданин Кыргызской Республики, следовавший в Таджикистан, пытался в своей машине вывезти 700 килограммов стирального порошка. Об этом сообщает Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

В местности Сай Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд задержал автомашину Opel Astra. Транспортным средством управлял гражданин Кыргызской Республики О.Ж.у. 1995 года рождения. В ходе досмотра автомобиля был обнаружен груз – около 700 килограммов стирального порошка. Сопроводительных документов на груз у водителя не было.

По предварительным данным, гражданин О.Ж.у. пытался провезти груз в Таджикистан.

После оформления соответствующих документов пограничники Лейлекского погранотряда передали водителя и груз сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/411073
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, Погранслужба, контрабанда, Лейлекский район, Таджикистан
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