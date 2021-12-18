Погода
$ 84.67 - 84.90
€ 95.50 - 96.75

Елочка зажгись!

120  0
- Владимир Пирогов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Несмотря на то, что снега нет и в помине – настроение предновогоднее. Есть, есть предчувствие праздника! Народ, отделенный загородкой от эпицентра событий, где расположилась главная городская елка и подиум для выступлений артистов, в нетерпении переминается с ноги на ногу в ожидании главной команды дня: "Елочка зажгись!".

Уже и потанцевали, и попели на эстрадной площадке, и Дед Мороз со Снегурочкой продефилировали, а честь зажечь огни на елке досталась мэру города Бишкека, который не стал утомлять народ длинными речами, был краток в своем выступлении, а потом жжахнул по красной волшебной кнопке и елочка стала переливаться всеми своими гирляндами.

Детишки верещали от восторга, взрослые затеяли непрекращающуюся сессию селфи. Тигр в середине площади грозно осматривал народ со своего пьедестала и обещал всем, кто хорошо себя вел, воздать по заслугам в 2022 году. Из динамиков доносились призывы носить маски и, по возможности, вакцинироваться.

Жизнь продолжается! Всех с наступающим Новым годом!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411078
Теги:
концерт, Новый год, праздник, Бишкек, площадь Ала-Тоо, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  