Несмотря на то, что снега нет и в помине – настроение предновогоднее. Есть, есть предчувствие праздника! Народ, отделенный загородкой от эпицентра событий, где расположилась главная городская елка и подиум для выступлений артистов, в нетерпении переминается с ноги на ногу в ожидании главной команды дня: "Елочка зажгись!".

Уже и потанцевали, и попели на эстрадной площадке, и Дед Мороз со Снегурочкой продефилировали, а честь зажечь огни на елке досталась мэру города Бишкека, который не стал утомлять народ длинными речами, был краток в своем выступлении, а потом жжахнул по красной волшебной кнопке и елочка стала переливаться всеми своими гирляндами.

Детишки верещали от восторга, взрослые затеяли непрекращающуюся сессию селфи. Тигр в середине площади грозно осматривал народ со своего пьедестала и обещал всем, кто хорошо себя вел, воздать по заслугам в 2022 году. Из динамиков доносились призывы носить маски и, по возможности, вакцинироваться.

Жизнь продолжается! Всех с наступающим Новым годом!