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Выставка с погружением в историю трагедии "Титаника" открылась в Лондоне

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- Александр Тузов
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Через несколько месяцев во всем мире будет отмечаться трагическая дата – 110 лет назад, 15 апреля 1912 года, после столкновения с айсбергом затонул огромный пассажирский корабль "Титаник", следовавший из британского Саутгемптона в Нью-Йорк.

Тогда погибли 1496 человек. 712 спасшихся на шлюпках подобрал британский пароход "Карпатия", следовавший из Нью-Йорка в Англию.

И вот на нынешней неделе, за несколько месяцев до трагического юбилея, в Лондоне открылась выставка "Титаник".

Как подчеркивает французский общеевропейский телеканал "Евроньюс", эта выставка позволяет по-новому взглянуть на трагедию пассажиров и экипажа злополучного океанского лайнера.

Важно, что на выставке вместе с личными вещами пассажиров представлены воссозданные в натуральную величину коридоры и каюты корабля, посещение которых обещает полное погружение в историю.

"Евроньюс" цитирует Луиса Феррейро, гендиректора компании Musealia, владельца выставки "Титаник": "Мы думаем, что люди смогут лучше понять историю "Титаника" и, надеюсь, побороть многие мифы и легенды, неправильные представления, которые о ней сложились, и познакомиться с подлинной историей".

Как особо выделяется, на выставке в Лондоне посетителей со всего мира ждут разнообразнейшие подлинные реликвии - от ночного платья, которое надела одна из выживших в ночь катастрофы, и вплоть до дорогостоящей посуды, найденной в секции первого класса.

Англичане показали даже пару женских ботинок, которые принадлежали одной из тех немногих, кому удалось выжить после крушения лайнера.

Клаас-Йоран Веттерхольм, куратор выставки, сказал о по-настоящему трагической реликвии: "У нас на выставке есть обручальное кольцо, которое когда-то принадлежало шведской пассажирке "Титаника" Герде Линделл. Ей не повезло, она не нашла места в спасательной шлюпке. Герда цеплялась за наполненную водой спасательную шлюпку, но ослабла и утонула".


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URL: https://www.vb.kg/411080
Теги:
Великобритания, выставка, юбилей
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