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Садыр Жапаров подписал Указ о поддержке развития туризма

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- Анастасия Карелина
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Сегодня, 18 декабря, президент подписал Указ "О поддержке развития туризма в Кыргызской Республике". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В целях повышения эффективности государственной поддержки субъектов туристской отрасли, совершенствования инструментов для привлечения внутренних и иностранных инвестиций в реконструкцию и развитие туристской инфраструктуры (включая транспортную, коммунальную, инновационную, развлекательную и иные инфраструктуры, задействованные в сфере туризма) и увеличения туристского потенциала Кыргызской Республики, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

Образовать Национальный совет по развитию туризма в Кыргызской Республике.

Кабинету министров Кыргызской Республики:

- создать в установленном порядке государственное учреждение "Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике";

- разработать и утвердить Положение о Национальном совете по развитию туризма в Кыргызской Республике.


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URL: https://www.vb.kg/411081
Теги:
президент, туризм, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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