Садыр Жапаров подписал Указ о поддержке развития туризма

Сегодня, 18 декабря, президент подписал Указ "О поддержке развития туризма в Кыргызской Республике". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В целях повышения эффективности государственной поддержки субъектов туристской отрасли, совершенствования инструментов для привлечения внутренних и иностранных инвестиций в реконструкцию и развитие туристской инфраструктуры (включая транспортную, коммунальную, инновационную, развлекательную и иные инфраструктуры, задействованные в сфере туризма) и увеличения туристского потенциала Кыргызской Республики, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

Образовать Национальный совет по развитию туризма в Кыргызской Республике.

Кабинету министров Кыргызской Республики:

- создать в установленном порядке государственное учреждение "Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике";

- разработать и утвердить Положение о Национальном совете по развитию туризма в Кыргызской Республике.