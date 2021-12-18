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Новый социальный ролик "Карманник" сняли бишкекские стражи правопорядка

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- Анастасия Карелина
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Сотрудники столичной милиции сняли социальный ролик "Карманник". Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

Новое видео посвящено профилактике карманных краж в общественном транспорте. В съемках были задействованы милиционеры Октябрьского РУВД.

Бишкекская милиция напоминает, если вы стали очевидцем преступления или сами пострадали от преступных действий злоумышленников, обращайтесь в ближайшее отделение милиции или сообщите об этом, позвонив на номер: 102 (служба работает круглосуточно!).


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URL: https://www.vb.kg/411082
Теги:
УВД, Октябрьский район, Бишкек, профилактика, кража
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