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Скончалась народная артистка Кыргызской Республики Валентина Гилка

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- Анастасия Карелина
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На 81-м году жизни ушла прекрасная актриса, народная артистка Кыргызской Республики Валентина Григорьевна Гилка. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова.

"С глубочайшей скорбью и неизмеримой печалью Русский театр сообщает, что сегодня что сегодня на 81-м году жизни ушла от нас великолепная актриса, чудесный человек, великая женщина - народная артистка Кыргызской Республики Валентина Григорьевна Гилка. Коллектив театра разделяет скорбь семьи усопшей и приносит искренние соболезнования. Церемония прощания состоится в понедельник, 20 декабря, в 10.00 в фойе ГНРТД имени Чингиза Айтматова", - говорится в сообщении.

Валентина Гилка окончила Харьковский театральный институт в 1964 году и была принята актрисой в труппу Закарпатского драматического театра. Позже работала в Белгородском, Астраханском, Ивановском, Свердловском театрах.

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова Валентина Григорьевна служила с 1975 года. До последних дней жизни продолжала творческую деятельность, как актриса, режиссер, продюсер.

По списку ее ролей можно изучить историю театра. Заслуги Валентины Григорьевны неизменно высоко оценивались государством и были отмечены рядом высоких наград и почетных грамот, последней из которых стала Почетная грамота Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в 2021 году. В 2016 году Гилке было присвоено звание "Заслуженная артистка Кыргызской Республики", а в 2021 году – звание "Народная артистка Кыргызской Республики". Но главными наградами, которые она ценила больше всего, были аплодисменты и любовь зрителей.

Театр был самой большой любовью в жизни Валентины Григорьевны. "Я живу на сцене, а вне ее – существую", - говорила актриса.


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URL: https://www.vb.kg/411085
Теги:
соболезнование, театр
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