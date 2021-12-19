ЦИК отменила регистрацию кандидата в депутаты Медербека Саккараева

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики отменила регистрацию кандидата Медербека Саккараева по №31 Чуй-Кеминского округа. Определение результатов выборов приостановлено. Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК.

Такое решение было принято на основании того, что Саккараевым не предоставлена исчерпывающая информация об отсутствии у него иного гражданства.

Решением ЦИК КР от 11 октября 2021 года Медербек Саккараев был зарегистрирован в качестве кандидата по Чуй-Кеминскому одномандатному избирательному округу №31.

16 ноября 2021 года в ЦИК поступило заявление, что по имеющимся данным Саккараев является гражданином Республики Казахстан.

16 ноября 2021 года ЦИК направила запросы в Министерство иностранных дел КР, Министерство цифрового развития КР и Министерство юстиции КР о предоставлении (в установленном порядке) информации о наличии или отсутствии у кандидата Медербека Саккараева гражданства Республики Казахстан.

23 ноября 2021 года в ЦИК поступила информация ГУВД Чуйской области, что следственной службой ОВД города Токмок расследуется досудебное производство по факту двойного гражданства кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по №31 Чуй-Кеминского избирательного округа – Саккараева Медербека. ГУВД Чуйской области информировало, что в рамках расследования получена информация Департамента полиции города Алматы - управления миграционной службы о том, что согласно Государственной базе Республики Казахстан, гражданин Саккараев Медербек Джаманкулович является гражданином Республики Казахстан.

24 ноября 2021 года уполномоченным представителем по выборам кандидата Медербека Саккараева в ЦИК представлена справка посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике от 22 ноября 2021 года о том, "что Медербек Саккараев 12.12.1971 года рождения, в соответствии с подпунктом 5 статьи 21 Закона Республики Казахстан "О гражданстве Республики Казахстан" не является гражданином Республики Казахстан (за подписью консула Н. Гильманова)".

В связи с тем, что указанная в справке посольства ссылка на подпункт 5 статью 21 Закона РК "О гражданстве" означает утрату гражданства в связи с принятием гражданства другого государства, ЦИК КР запросила у кандидата в депутаты ЖК КР Медербека Саккараева полную информацию о периодах наличия гражданства Казахстана и дате утраты гражданства, с приложением соответствующих документов.

При этом было также отмечено, что согласно поданным при регистрации документам, кандидатом Медербеком Саккараевым в нарушение требований не была указана в представленной кандидатом анкете (форме №4-1) информация о том, что у него ранее было гражданство иного государства (в анкете требуется указывать дату приема и выхода из гражданства иного государства, в случае если ранее оно имелось).

Медербек Саккараев при подаче документов предупрежден об ответственности за предоставление недостоверной информации, о чем свидетельствует подпись в заполненных им сведениях о кандидате.

25 ноября 2021 года ЦИК КР направила письмо в МВД Кыргызской Республики о предоставлении информации о подтверждении юридического статуса документов, полученных из ОВД города Токмок Чуйской области.

25 ноября 2021 года МВД КР (Управление по делам о проступках) сообщило о получении информации Департамента полиции, управления Миграционной службы города Алматы, что "согласно базы данных физических лиц Республики Казахстан, Саккараев Медербек Джаманкулович 12.12.1971 года рождения является гражданином Республики Казахстан.

При этом, по данным управления миграционной службы Департамента полиции города Алматы Республики Казахстан, Саккараеву Медербеку Джаманкуловичу был выдан национальный паспорт гражданина Республики Казахстан со стороны МВД РК от 17.04.2002 года сроком действия до 17.04.2012 года (срок действия документов, удостоверяющих личность гражданина РК в настоящее время истек).

Также, с 27.01.2006 он был зарегистрирован в городе Алматы (точный адрес указан) и снят с регистрации 09.10.2014 года по заявлению собственника жилья.

По вопросу выезда на постоянное место жительство за пределы Республики Казахстан, о выходе/утрате гражданства Республики Казахстан в УМС ДП города Алматы сведений нет".

26 ноября 2021 года уполномоченным представителем по выборам кандидата Саккараева предоставлена повторно заполненная форма №4-1 "Сведения о кандидате", в которой он указал о наличии гражданства Республики Казахстан в период с 2006 года по 2016 год.

Вместе с тем, им не были представлены данные о датах получения и утраты гражданства Республики Казахстан со ссылкой на то, что данные уточняются в посольстве Республики Казахстан. 27 ноября 2021 года ГКНБ КР официально сообщило, "что по имеющимся в ГКНБ КР данным, Саккараев Медербек Джаманкулович в 2002 году получил гражданство Казахстана".

Согласно статьи 9 Закона Кыргызской Республики "О гражданстве Кыргызской Республики", документами, удостоверяющими гражданство Кыргызской Республики, являются все типы национальных паспортов граждан Кыргызской Республики, свидетельство о рождении гражданина и другие документы, удостоверяющие личность гражданина Кыргызской Республики.

Согласно информации органов записи актов гражданского состояния Кыргызской Республики:

"Саккараев Медербек Джаманкулович 12.12.1971 года рождения был документирован 22.12.1988 года первым паспортом (образца 1974 года) ОВД города Токмок, на основании свидетельства о рождении от 16.12.1971 года, выданного ОЗАГС города Токмок.

23.08.1995 года на основании вышеуказанного первого паспорта был документирован паспортом (образца 1994 года) со стороны ИИМ 50-11.

29.01.2008 года на основании паспорта от 1995 года, был документирован паспортом (образца 2004 года) отделом срочного документирования города Бишкек.

24.04.2015 года на основании паспорта от 2008 года документирован паспортом (образца 2004 года) отделом срочного документирования города Бишкек.

Копия паспорта от 2015 года представлена в ЦИК при регистрации.

В информации сообщается, что "Сведениями о выходе из гражданства Кыргызской Республики и приобретении гражданства Республики Казахстан Саккараевым Медербеком Джаманкуловичем не располагают".

1 декабря 2021 года поступило заявление от трех кандидатов Жансеитова Т, Мурсалиева К. и Дуйшеналиева Н., в котором они требуют отмены регистрации кандидата Саккараева по Чуй-Кеминскому округу №31, в связи с тем, что "правоохранительными органами КР было доказано, что он является гражданином Республики Казахстан, что официально подтвердили правоохранительные органы Республики Казахстан".

Обсудив и изучив представленные информацию и материалы, заслушав уполномоченного представителя кандидата Медербека Саккараева, на основании статьи 38 Конституции КР, статей 46, 59, 61 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", Центральная избирательная комиссия, приняла решение отменить регистрацию кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по №31 Чуй-Кеминскому избирательному округу Саккараева Медербека Джаманкуловича.

В связи с принятым решением, учитывая итоги голосования по округу, где указанный кандидат получил наибольшее количество голосов, принимая во внимание заявление уполномоченного представителя кандидата Саккараева Медербека Джаманкуловича о намерении обжаловать в судебном порядке отмену регистрации кандидата, ЦИК приостановил рассмотрение вопроса об определении результатов выборов по Чуй-Кеминскому округу № 31.