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Садыр Жапаров ознакомился с работой ЗАО "Кыргыз Петролеум Компани"

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- Анастасия Карелина
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Президент в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область посетил ЗАО "Кыргыз Петролеум Компани" при ОАО "Кыргызнефтегаз". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыра Жапапрова проинформировали о деятельности промышленной компании, рассказали об итогах работы предприятия за прошедший год и о планах по его модернизации.

В настоящее время ЗАО принимает комплексные меры по привлечению инвестиций на проектирование, поставку оборудования для модернизации и перехода на выпуск продукции, соответствующей международным стандартам. В результате модернизации ассортимент продукции НПЗ значительно расширится. Это обеспечит освоение новых рынков в сегменте нефтепродуктов, и будет соответствовать нормативным требованиям ТРТС Евро-4 и Евро-5.

Главу государства проинформировали о рекордных показателях за всю историю деятельности "Кыргыз Петролеум Компани". Если в 2020 году завод был в минусе на 47 миллионов сомов, то в текущем году чистая прибыль предприятия составила 160 миллионов сомов.

Успешные показатели были достигнуты и ОАО "Кыргызнефтегаз", владеющим 100 процентами ЗАО "Кыргыз Петролеум Компани". Чистая прибыль предприятия в текущем году по сравнению с 2020 годом увеличилась с 558 миллионов сомов до 2,5 миллиарда сомов (рост в 4,5 раза). Добыча нефти за аналогичный период возросла с 147 тысяч тонн до 173 тысяч тонн (рост 1,2 раз). Налоговые отчисления в 2021 году составили 1,4 миллиарда сомов при прошлогодних 884 миллионах сомов (рост 1,5 раз). Объем переработки в 2020 году - 132 тысяч тонн, а в текущем году составляет 165 тысяч тонн (рост 1,3 раз).

Садыр Жапаров, констатируя положительную динамику показателей компании в текущем году, отметил, что можно работать честно и не воровать.

"Ранее я уже был здесь и могу сказать, что предприятие сохранилось. Оно является единственным, которое работает в данном направлении. Выработанная продукция покрывает потребности страны всего на 6-7 процентов, этого недостаточно. Завод способен в год перерабатывать 500 тысяч тонн нефти. Необходимо достичь этих показателей", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что, работая во благо страны, таким образом, оживляются государственные предприятия. Например, в Международном аэропорту "Манас" чистая прибыль составила 3 миллиарда сомов, ГП "Кыргыз темир жолу" раньше тоже было в минусе, а сейчас его чистая прибыль составляет 1 миллиард 600 миллионов сомов.

Глава государства обратил особое внимание на вопрос модернизации нефтеперерабатывающих предприятий и повышения качества производимой продукции. В этой связи Садыр Жапаров поручил соответствующим государственным органам своевременно решить вопросы работы и модернизации предприятия.

Далее президент осмотрел производственный участок, ознакомился с работой производственного отдела, побеседовал с сотрудниками предприятия, поинтересовался условиями их труда.

В беседе с сотрудниками предприятия глава государства подчеркнул важность модернизации предприятия, отметив, что государство найдет на эти цели необходимые средства.


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URL: https://www.vb.kg/411091
Теги:
Джалал-Абадская область, нефть, президент, нефтепродукты, Садыр Жапаров
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