Звезда Comedy Сlub Тимур Батрутдинов госпитализирован с поражением легких

Известного российского юмориста Тимура Батрутдинова госпитализировали с 50-процентным поражением легких. Об этом сообщает Lenta.ru

В начале декабря артист заразился коронавирусом. Вначале комик жаловался только на кашель и слабость. Позднее его состояние ухудшилось, и врачи решили поместить его в стационар. Звезде Comedy Club сделали компьютерную томографию. Оказалось, что у Тимура Батрутдинова поражены легкие на 25-50 процентов.

В настоящий момент состояние артиста оценивается как среднетяжелое. Батрутдинов остается под наблюдением специалистов