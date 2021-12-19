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Звезда Comedy Сlub Тимур Батрутдинов госпитализирован с поражением легких

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- Анастасия Карелина
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Известного российского юмориста Тимура Батрутдинова госпитализировали с 50-процентным поражением легких. Об этом сообщает Lenta.ru

В начале декабря артист заразился коронавирусом. Вначале комик жаловался только на кашель и слабость. Позднее его состояние ухудшилось, и врачи решили поместить его в стационар. Звезде Comedy Club сделали компьютерную томографию. Оказалось, что у Тимура Батрутдинова поражены легкие на 25-50 процентов.

В настоящий момент состояние артиста оценивается как среднетяжелое. Батрутдинов остается под наблюдением специалистов


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URL: https://www.vb.kg/411092
Теги:
Россия, артисты эстрады, коронавирус, COVID-19, в мире
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