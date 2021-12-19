Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 95.12 - 96.52

Первое в мире sms-сообщение продадут на аукционе за 225 тысяч долларов

132  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первое в мире sms-сообщение будет продано на аукционе за 225 тысяч долларов. Об этом сообщает LAD Bible.

Британский оператор сотовой связи Vodafone создал реплику в формате невзаимозаменяемого токена (NFT) с текстом "Merry Christmas" ("Счастливого Рождества").

Сообщение было отправлено 3 декабря 1992 года британцем Нилом Папуортом из компании Sema Group Telecoms, которая занималась разработками по заказу Vodafone. Сообщение пришло с компьютера на мобильный телефон его директора Ричарда Джарвиса.

"Передача этого сообщения почти три десятилетия назад стала решающим моментом в истории мобильных технологий. В 1999 году, через семь лет после того, как через Vodafone было отправлено первое SMS, наконец, появилась возможность отправлять текстовые сообщения по нескольким сетям, что ускорило их использование и повысило популярность", - отметил генеральный директор Vodafone Ханнес Аметсрайтер.

Вырученные от продажи деньги будут направлены в Агентство ООН по делам беженцев (The UN Refugee Agency) в качестве благотворительности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411095
Теги:
аукцион, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  