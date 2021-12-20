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В РФ изучают опыт других стран по введению штрафов за отказ от вакцинации

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России начали изучать опыт введения штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса. Об этом Попова заявила 19 декабря в эфире канала "Россия-1", сообщает iz.ru.

"Мы изучаем опыт разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый", - заявила Попова.

30 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России не допускают возможность введения штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса.

Ранее в тот же день сообщалось, что в Австрии могут начать штрафовать за отказ от вакцинации против COVID-19. Черновой проект закона предусматривает, что обязательная вакцинация будет распространяться на всех граждан страны с февраля следующего года.

Штраф за отказ от прививки составит €3 600 (около 300 тыс. рублей), а отказ от его выплаты будет грозить лишением свободы на четыре месяца. При этом для тех, кто дважды проигнорирует уведомление властей о необходимости сделать прививку, взыскание увеличится до €7 200 (порядка 600 тыс. рублей).

До этого, 10 ноября, директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал включить вакцину против COVID-19 в национальный календарь прививок, а саму вакцинацию сделать обязательной. По его словам, пандемия завершится при достижении уровня вакцинации в 70–75%.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак".


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URL: https://www.vb.kg/411102
Теги:
Россия, штраф, вакцинация
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