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В Бишкеке проходит выставка художника Асаналиева "Манас - Рух гүлазыгы"

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке открылась выставка, организованная в Инновационном центре при Кыргызпатенте в рамках серии мероприятий "Авторское искусство – основа развития креативной индустрии". На этот раз состоялось открытие авторской выставки художника Майрамкула Асаналиева, работы которого легли в основу анимационного ролика "Манас – кыргыз касиети" авторов-режиссеров Айбека Байымбетова и Жаныша Ботоя.

Гостям выставки: художникам, писателям, ученым, манасоведам, сказителям-манасчи, презентовали новые картины Майрамкула Асаналиева под звуки этнической музыки уникального музыкального коллектива Майрамкула Асаналиева. И все, от мала до велика, попали под очарование мистических и мифических образов, созданных рукой мастера. Каждую картину приходилось отгадывать и взрослым, и детям: кто-то искал тотемные знаки родов, кто-то пытался прочитывать в рисунках фрагменты из "Манаса".

Во время церемонии открытия внимание привлекал самый маленький посетитель экспозиции в национальном кыргызском костюме, который смело прохаживался среди взрослых, заложив руки за спину, и всматривался в картины с самым серьезным видом. Как оказалось, именно он - маленький манасчи - через несколько минут начал читать "Манаса" со сцены большого зала, да так энергично, драйвово, что весь зал затаил дыхание. Затем известный манасчи-чемпион по длительному прочтению "Манаса" прочел небольшой отрывок с еще большим напором, и не надо было слов для тех, кто не понимал кыргызского языка, так как звучал язык Манаса…

Организаторам действия не единожды удалось поразить гостей в этот вечер. Особо проникновенным получился анимационный ролик, созданный на основе художественных произведений художника Майрамкула Асаналиева. Удалось поразить и глав дипломатических ведомств Венгрии и Монголии. Чрезвычайный и полномочный посол Монголии в КР после выступлений ученых, депутатов, художников на русском языке рассказал, что теперь он стал лучше понимать эпос "Манас", но хотел бы еще ближе познакомиться и понять, почему в Кыргызстане все связано с "Манасом", понять, что за этим видят люди, что чувствуют, и это прозвучало очень искренне.

Организаторами мероприятия выступили Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент) совместно с творческой студией "7-е небо" при содействии Университета Центральной Азии и ОФ "ИСУР".

Выставка картин Майрамкула Асаналиева продлится до 22 декабря.

Адрес: г. Бишкек, проспект Эркиндик, 58А.


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URL: https://www.vb.kg/411107
Теги:
выставка, Бишкек, Кыргызпатент
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