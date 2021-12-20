Анаркуль Машаева: Кыргызстан начинается с регионов

По завершению проекта ЕС "Открытые сообщества - открытые СМИ" в Бишкеке состоялась заключительная конференция на тему "Социальное партнерство власти, гражданского общества и медиа".

Во время подведения итогов подведены итоги реализации двухлетней деятельности проекта. Представители областей поделились лучшими историями успеха мини-грантового компонента проекта по Ошской, Чуйской и Нарынской областям.

В своем выступлении министр труда, социального обеспечения и миграции КР Кудайберген Базарбаев отметил, что местные общественные советы являются эффективным мостом для взаимодействия с госорганами и гражданскими организациями для решения насущных вопросов в регионах.

- Кыргызстан начинается с регионов. Мы, активисты малых общественных советов, нужны как актуальная и действенная сила для продвижения интересов граждан на местах , а опыт работы по проекту со СМИ, тренинги, работа общинных СМИ - новый опыт: вы знаете мы стали лучше в этом разбираться, сами можем готовить новости, теперь понимаем как рассказывать о себе, про наши беды и победы, - считает лидер малого общественного совета Джалалабадской области Анаркуль Машаева.

Участники конференции резюмировали, что гражданское общество в лице общественных советов, неправительственных организаций, органов государственной, муниципальной власти и медиа-структур должны сотрудничать по актуальным направлениям общественного контроля над проблемами во всех сферах, включая обеспечение государственной информационной политики.

Мы попросили дать анализ сделанного за 2 года проекта? Такой работоспособности и результативности можно позавидовать, причем заметьте это реальная работа по повышению информированности, потенциала обычных сельских жителей! Результат работы настоящей команды, наработки которой надо использовать во благо страны и народа:

➡️ Проведено исследование, направленное на определение и выявление уровня свободы слова и выражения мнения наиболее актуальных проблем уязвимых групп в целевых регионах в начале 2020 г.

➡️ Подписано 12 меморандумов о сотрудничестве с ключевыми партнерами проекта;

➡️ Проведено 23 обучающих тренингов для 605 представителей медиа, общественных активистов и членов малых общественных советов во всех регионах Кыргызской Республики по цифровой грамотности в условиях пандемии, работе в социальных медиа и правам человека;

➡️По итогам обучающих тренингов были проведены 23 каскадных тренингов для 692 членов малых общественных советов и гражданских активистов;

➡️В период пандемии проведено 12 онлайн-вебинаров и прямых эфиров на актуальные темы, которые транслировались через фейсбук страницу проекта. Темы и участники эфиров были определены по запросам целевых групп проекта;

➡️ Создан онлайн-штаб для обмена информацией во время пандемии;

➡️Проведено 2 конкурса журналистов "Открытый Кыргызстан" в 2020 и 2021 гг. Оба конкурса проведены в рамках ежегодных партнерских медиа конференций, посвящённых Дню информации и печати КР;

➡️25 ноября 2020 года на медиа-форуме проекта "Открытые сообщества - открытые СМИ" была подписана Резолюция, которую подали в парламент КР;

➡️ Проведено 3 "Пресс-кафе" для 76 медиа представителей и партнеров;

➡️ в 2020 году был разработан совместный региональный медиа-план, который стал продолжением идей к Концепции информационной политики. Согласно плану были внесены основные инструменты реализации проекта как, например, диалоговые площадки (7 диалоговых площадок в каждой области, которые стали одними из эффективных компонентов проекта);

➡️ Разработано 10 медиа-планов и 10 планов действий для 21 Общественного совета;

➡️ Проведено 8 Диалоговых площадок в каждом регионе Кыргызской Республики, цель которых заключалась в построении взаимодействия местных и государственных органов, общественных советов со средствами массовой информации. Общее количество участников диалоговых площадок 353 человека;

➡️ Отснято 15 ТВ-программ в партнерстве с Институтом Акыйкатчы (Омбудсмена);

➡️Отснято 21 новостных спец репортажей на Общественных телерадиоканалах КР;

➡️ Открыто 7 страниц в соцсетях, 7 онлайн-групп для региональных участников;

➡️ Разработано 4 учебных пособия по защите прав человека для уязвимых групп, информационных брошюр, видео роликов и других публикаций (материалы тренингов);

➡️ Поддержано 8 проектных инициатив в рамках мини-грантовой программы проекта с охватом более 20 000 человек;

➡️ На 15 декабря 2021 года общий количественный показатель охвата в социальных сетях проекта согласно статистики социальных площадок и вебсайтов реализующих организаций составил 483 172 человек.