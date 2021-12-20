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ВОЗ одобрила применение девятой вакцины против коронавируса – Covovax

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- Александра Василькова
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Сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину Covovax от COVID-19 в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях. Ее производят в Институте сыворотки в Индии по лицензии американской компании Novavax.

Включение вакцины в список ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях является необходимым условием ее поставок через инициативу COVAX.

Помощник Генерального директора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что, несмотря на появление новых вариантов коронавируса, вакцины остаются одним из наиболее эффективных инструментов для защиты людей от тяжелых форм заболевания и смерти.

Симао выразила надежду на то, что включение Covovax в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, приведет к расширению доступа населения к вакцинам, особенно в развивающихся странах. В 41 из этих стран прививки от коронавируса получили менее 10 процентов населения.

В ВОЗ пришли к выводу, что Covovax соответствует стандартам организации по защите от COVID-19. Вакцинация препаратом Covovax предполагает введение двух доз. Вакцину можно хранить при температуре от 2 до 8 градусов по Цельсию.

Это уже девятая вакцина против COVID-19, одобренная ВОЗ. Ранее в список препаратов для экстренного использования были внесены препараты от Modernа, Pfizer, Janssen (Johnson&Johnson), AstraZeneca, китайские Sinopharm и Sinovac, а также индийские Covaxin и Covishield.


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URL: https://www.vb.kg/411115
Теги:
коронавирус, COVID-19, пандемия, COVID, мировые новости
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