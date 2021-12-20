В Бишкеке высадят 60 тысяч саженцев бирючины

В столице высадят 60 тысяч саженцев живой изгороди. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Живая изгородь из бирючины – это сочетание красоты, функциональности и удобства. Кустарники этого рода быстро растут, легко разрастаются, а главное – на обрезку отвечают еще большей активностью в росте.

Сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" уже высадили 20 тысяч саженцев живой изгороди на пересечении улиц Боконбаева и Абдрахманова, проспекта Чуй и улицы Гоголя, а также на проспекте Айтматова.

Также приводят в порядок ранее посаженную изгородь на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова.