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В Бишкеке высадят 60 тысяч саженцев бирючины

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- Айжан Мамбеталиева
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В столице высадят 60 тысяч саженцев живой изгороди. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Живая изгородь из бирючины – это сочетание красоты, функциональности и удобства. Кустарники этого рода быстро растут, легко разрастаются, а главное – на обрезку отвечают еще большей активностью в росте.

Сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" уже высадили 20 тысяч саженцев живой изгороди на пересечении улиц Боконбаева и Абдрахманова, проспекта Чуй и улицы Гоголя, а также на проспекте Айтматова.

Также приводят в порядок ранее посаженную изгородь на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова.


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URL: https://www.vb.kg/411116
Теги:
мэрия, озеленение, Бишкек, Бишкекзеленхоз
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