На 20 декабря в Бишкеке содержание вредных частиц в воздухе умеренное

Такие данные дает столичный муниципалитет. По их данным, сегодня, 20 декабря, на 10 часов в Бишкеке содержание вредных частиц в воздухе умеренное.

По данным Гидрометеорологической службы при МЧС, на 10 часов, 20 декабря, в столице наблюдается умеренное содержание твердых микрочастиц РМ 2,5 в воздухе.

Предельно допустимая максимально разовая концентрация содержания в воздухе твердых частиц РМ 2,5 составляет 160 мкг/м3. При этом среднесуточная предельно допустимая концентрация – 35 мкг/м3. Сейчас в некоторых районах Бишкека количество частиц не превышает 32 мкг\м3.

Столичная мэрия обещает на ежедневной основе предоставлять статистические данные по загрязнению воздуха. Также посмотреть индекс загрязнения того или иного района можно по ссылке: http://gov.meteo.kg/?map=5