Прогноз погоды до 23 декабря. Сегодня дождь, а потом без осадков

В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 20 по 23 декабря.

Бишкек

20 декабря ночь 0 … 2 °C день 11 … 13 °C, ветер западный 4-9 м/с, дождь

21 декабря ночь 0 … -2 °C день 14 … 16 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

22 декабря ночь 0 … 2 °C день 12 … 14 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

23 декабря ночь 1 … 3 °C день 8 … 10 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Ош

20 декабря Ночь -1 … +1 °C день 9 … 11 °C , ветер западный 4-9 м/с, дождь

21 декабря Ночь -1 … -3 °C день 11 … 13 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

22 декабря Ночь 0 … -2 °C день 10 … 12 °C , ветер западный 4-9 м/с, без осадков

23 декабря Ночь 0 … -2 °C день 9 … 11 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Чуйская область

20 декабря Ночь 0 … 5 °C день 8 … 13 °C, ветер западный 4-9 м/с, на большей части территории дождь

21 декабря Ночь -2 … +3 °C день 11 … 16 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

22 декабря Ночь 0 … 5 °C день 9 … 14 °C, ветер западный 4-9 м/с без осадков

23 декабря Ночь 0 … 5 °C день 6 … 11 °C , ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах дождь со снегом

Иссык-Кульская область

20 декабря Ночь -2 … -7 °C день 2 … 7 °C, ветер западный 4-9 м/с, снег

21 декабря Ночь -3 … -8 °C день 3 … 8 °C, ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах снег

22 декабря Ночь -4 … -9 °C день 3 … 8 °C , ветер западный 4-9 м/с, без осадков

23 декабря Ночь -3 … -8 °C день 1 … 6 °C, ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах снег