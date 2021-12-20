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Садыр Жапаров поздравил сотрудников органов национальной безопасности

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- Айжан Мамбеталиева
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 20 декабря, поздравил сотрудников органов национальной безопасности с Днем работника органов национальной безопасности.

"Уважаемые сотрудники и ветераны органов национальной безопасности Кыргызской Республики! Сердечно поздравляю вас с сегодняшним профессиональным праздником! Ваша служба - неотъемлемая часть государственной и общественной жизни. Именно вы - в числе тех, кто поддерживает законность и безопасность, обеспечивая движение страны вперед. Ваши усилия неоценимы, особенно в то время, как ускоренное развитие по всему миру технологий вместе с несомненной пользой приносит и некоторые проблемы", - сказал президент.

Он также отметил, что наша спецслужба достойно выполняет свои задачи, обеспечивая безопасность личности, общества и государства, защиту суверенитета и конституционного строя, территориальную целостность от внутренних и внешних угроз.

"Я уверен, что как ответственные представители своей профессии вы всегда начеку, и постоянно готовы предотвратить потенциально опасные проявления и вызовы нашей родине. Только повысив уровень национальной безопасности, мы сможем создать благоприятные условия для развития экономики. Именно это позволит нам обеспечить стабильность и откроет путь к процветанию страны. Для достижения поставленных задач в сфере своей ответственности сотрудники спецслужб должны неустанно работать над повышением своего профессионализма, пополняя специальные знания и навыки. Поскольку от того, насколько качественно и умело вы будете нести свою нелегкую, но почетную службу, зависит спокойствие и мирная жизнь не только граждан, но и всего государства. Именно поэтому в ряды работников нацбезопасности после тщательного отбора привлекаются люди особо ответственные, добросовестные и беспристрастные, настоящие мастера своего дела. Дорогие сотрудники и ветераны органов национальной безопасности Кыргызской Республики! Еще раз от всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и несокрушимой воли. Пусть вам неизменно сопутствует удача, а ваши силы и мужество приумножаются каждый день и служат во благо нашей родины!", - заключил Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/411123
Теги:
президент, безопасность, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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