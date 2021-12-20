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Каракол станет культурной столицей Содружества в 2022 году

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- Айжан Мамбеталиева
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Каракол официально принял эстафету от Душанбе и станет культурной столицей Содружества в 2022 году.

В Таджикистане в Государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни состоялась торжественная церемония закрытия года "Душанбе - культурная столица СНГ - 2021" и передачи эстафеты городу Караколу на 2022 год.

В ходе мероприятия выступили заместитель председателя исполнительного комитета исполнительного секретаря СНГ Бекетжан Жумаханов и заместитель председателя Душанбе Амирхон Курбонзода, который в торжественной обстановке передал эстафету городу Каракол. С кыргызской стороны с приветственной речью выступил советник посольства Кыргызстана в Таджикистане Медер Соорбеков, который отметил, что для Каракола 2022 год станет показательным во всех социальных и культурных аспектах.


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URL: https://www.vb.kg/411125
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, СНГ, Таджикистан, культура
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