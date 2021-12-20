В Вене несколько тысяч человек почтили память жертв пандемии

Несколько тысяч человек в Вене почтили память жертв пандемии коронавируса в Австрии. Об этом пишет издание РИА Новости.

По данным СМИ, организаторы акции пригласили всех желающих мирно почтить память 13 тысяч жертв пандемии и их близких, подумать о детях и молодежи, которые серьезно из-за нее страдают, а также выразить солидарность с медицинскими работниками.

"Акция памяти "Море огней" прошла на улице Рингштрассе, опоясывающей центр города. Многие участники расположились непосредственно перед Венской государственной оперой. Они зажгли свечи или включили фонари на мобильных телефонах, подняли "огни" в воздух и держали их несколько минут, почтив память жертв минутой молчания.

Организаторы просили участвующих соблюдать меры безопасности из-за COVID - носить маски типа FFP2 и соблюдать дистанцию, однако не все последовали рекомендациям.

Акция стала своего рода мирным ответом на демонстрации против ограничительных мер из-за коронавируса, которые несколько выходных подряд проходят в австрийской столице и, по данным полиции, собирают более 40 тысяч человек", - пишет издание.