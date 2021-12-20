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В Ташкентской области столкнулись два состава, перевозившие уголь (видео)

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В Ташкентской области Узбекистана столкнулись два состава, перевозившие уголь. С рельсов сошли и перевернулись 20 вагонов, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел 19 декабря в 5.03 в районе Ангрена. Один из составов остался на рельсах из-за отсутствия сжатого воздуха, который используется для питания подвески. В это же время по железной дороге двигался другой поезд, который и врезался в стоящий состав.

Из 33 грузовых вагонов в обоих составах с рельсов сошло 20, из которых 14 – с углем, а 6 – пустые.

Машинист одного из локомотивов и его помощник получили легкие травмы. Им оказали первую медицинскую помощь и доставили в городскую больницу Ангрена.

Для ликвидации последствий аварии задействованы 2 крана, 2 погрузчика и 50 рабочих. Работы по ликвидации последствий продолжаются, по данному факту проводится предварительное расследование.


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URL: https://www.vb.kg/411127
Теги:
Узбекистан, поезд
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