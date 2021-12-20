Министр внутренних дел генерал-майор милиции Улан Ниязбеков провел онлайн-совещание с руководителями подразделений органов внутренних дел по вопросам усиления всесторонних оперативных мер по охране общественного порядка и оценил работу милиции по итогам прошедших выборов.

Улан Ниязбеков отметил, что во время выборов общественный порядок был обеспечен на высоком уровне, не было допущено грубых нарушений, резонансных преступлений.

"Однако на этом усиленная работа по обеспечению безопасности не заканчиваются. Впереди еще много работы", - сказал министр.

Глава МВД подчеркнул, что необходимо усилить тесное взаимодействие руководителей территориальных подразделений с местными органами власти, айыл окмоту, айыл башчысы, активными гражданами в вопросах поддержания и сохранения правопорядка. Кроме того, необходимо проводить профилактическую и разъяснительную работу, пресекая распространение дезинформации, провокационные действия, вызывающие беспокойство граждан Кыргызстана.

"Мы все обязаны приложить все усилия для реализации указов президента, входящих в нашу компетенцию. В частности, мы продолжим проводить встречи с населением, решать вопросы на местах, оказывать всемерную помощь, принимать действенные меры по поддержанию общественного порядка. Первые руководители должны сами составить график посещения районов, городов, сел. Встречаться с населением и принимать меры для решения вопросов незамедлительно" - обратился к собравшимся Улан Ниязбеков.

В настоящее время произошли изменения в структуре Министерства внутренних дел. В ведение министерства перешли надзор за пассажирскими перевозками, подготовка водителей, выдача лицензий на обучение. Наша главная задача – минимизировать количество дорожно-транспортных происшествий и предотвращать человеческие жертвы.

Вместе с тем подготовлены нормативно-правовые акты для расширения функций участковых инспекторов, туристической и экологической милиции.

Которые будут обеспечены современными средствами, для них создадутся все условия для плодотворной работы.

"В компетенцию новых служб войдут три основные функции. Первое - защита человеческой жизни от различных угроз, второе-круглосуточное сохранение мира и спокойствия народа, третье - оказание государственных услуг для обеспечения стабильной жизнедеятельности общества", - сказал министр.

Министр внутренних дел, генерал-майор милиции Улан Ниязбеков поставил перед руководителями и личным составом ряд задач.

Продолжить на должном уровне работу передвижных приемных милиции по недопущению правонарушений, организовать круглосуточное патрулирование общественных мест, улиц и мест массового скопления людей, провести профилактическую работу на приграничных районах и прилегающих территориях по предотвращению различных инцидентов, пресекать провокационные действия, распространяющие недостоверную информацию и искажающие общественное мнение. Также усилить работу по раскрытию преступлений, оказывающих негативное влияние на жизнедеятельность населения, а именно: кража, скотокрадство, грабежи. Провести обучение сотрудников вверенных подразделений по вступившим в силу с 1 декабря текущего года новым кодексам.

Для обеспечения социально-политической стабильности общества каждый сотрудник органов внутренних дел при любых обстоятельствах должно быть безупречным, соответствовать высоким стандартам профессионализма и нравственно-этическим принципам стража правопорядка. Усилить работу по исполнению ранее поставленных руководством МВД задач и решений коллегии. По итогам года будет рассмотрена и дана соответствующая оценка деятельности каждого руководителя.

В завершении онлайн-совещания Улан Ниязбеков подчеркнул, что необходимо своевременно выполнять поставленные задачи.

В работе онлайн-совещания участие приняли заместители министра, руководители соответствующих служб центрального аппарата МВД, главных управлений и управлений внутренних дел Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской, Чуйской областей, городов Бишкек и Ош.