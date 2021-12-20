Двадцать новых лифтов установили в восьми столичных многоэтажках

Как сообщает столичный муниципалитет, модернизацию прошли лифты, которые установлены по адресам: Усенбаева №3, Ибраимова №26, №30, дома №25 и 33 в 7 микрорайоне, дома №4, 9, 10 в микрорайоне Юг-2.

Работники муниципального предприятия "Бишкекгорлифт" выполнили монтаж новых кабин, а также полную замену оборудования: подъемные механизмы и редукторы, пункты управления лифтами.

На всех объектах проведена приемочная комиссия, подписаны акты выполненных работ, оборудование запущено в эксплуатацию и передается в собственность ТСЖ. Новые лифты имеют плавную езду, точность остановки, удобную кабину и низкий уровень шума.