В Бишкеке обсудили профилактику правонарушений среди несовершеннолетних

В Кыргызском государственном юридическом университете проведен круглый стол на тему: "Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и оказание профориентационной поддержки учащимся в выборе сферы будущей профессиональной деятельности".

В работе круглого стола участвовали заместители директоров по воспитательной работе и лидеры школ Свердловского района.

Целью проведения стала профилактика правонарушений и предупреждение конфликтов в молодежной среде, совершенствование системы профориентации молодежи для повышения престижности профессий правоведческой сферы. Также развитие социального партнёрства в области профессионального образования, обучение и выработка гибкой системы сотрудничества Юридического колледжа и школ.

Участники круглого стола изъявили желание систематически проводить такого рода мероприятия.

Организаторами выступили Юридический колледж Кыргызского государственного университета, центры образования и детского творчества Свердловского района в рамках проекта "Правовые знания учащимся школ Бишкека".