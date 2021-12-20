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В Бишкеке обсудили профилактику правонарушений среди несовершеннолетних

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- Айжан Мамбеталиева
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В Кыргызском государственном юридическом университете проведен круглый стол на тему: "Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и оказание профориентационной поддержки учащимся в выборе сферы будущей профессиональной деятельности".

В работе круглого стола участвовали заместители директоров по воспитательной работе и лидеры школ Свердловского района.

Целью проведения стала профилактика правонарушений и предупреждение конфликтов в молодежной среде, совершенствование системы профориентации молодежи для повышения престижности профессий правоведческой сферы. Также развитие социального партнёрства в области профессионального образования, обучение и выработка гибкой системы сотрудничества Юридического колледжа и школ.

Участники круглого стола изъявили желание систематически проводить такого рода мероприятия.

Организаторами выступили Юридический колледж Кыргызского государственного университета, центры образования и детского творчества Свердловского района в рамках проекта "Правовые знания учащимся школ Бишкека".


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URL: https://www.vb.kg/411131
Теги:
дети, несовершеннолетние, Свердловский район, Бишкек, мэрия
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